Obec Ľuboreč chce rozvíjať turizmus pri vodnej nádrži

Na snímke vodná nádrž Ľuboreč 23. septembra 2021. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Ľuboreč 24. septembra (TASR) – Obec Ľuboreč v Lučeneckom okrese chce pomôcť rozvoju cestovného ruchu pri rovnomennej vodnej nádrži. Na tento účel prenajala aj obecný pozemok pri vodnej ploche, vznikne na ňom nové ubytovanie a požičovňa športových potrieb. Pre TASR to uviedol starosta obce Marcel Šupica.Podľa slov starostu záujemcovia o vybudovanie nových ubytovacích možností pri vodnej nádrži najskôr oslovili súkromných majiteľov pozemkov, no neboli úspešní.dodal Šupica s tým, že takúto iniciatívu víta.Záujem o rozvoj turizmu samospráva potvrdila aj v novom územnom pláne, ktorý pripravovali štyri roky a rieši aj plochu okolo vodnej nádrže. Tú rozdelili do niekoľkých častí, z ktorých jedna ostáva bezzásahová.doplnil starosta.Zámerom obce je podľa Šupicu začať plochu pri vodnej nádrži rozumne a konštruktívne využívať aj v oblasti cestovného ruchu.vysvetlil starosta.V súčasnosti sa pri vodnej nádrži Ľuboreč nachádza jeden sezónny bufet a dva apartmány, kde sa môžu návštevníci ubytovať. Podľa starostu má však lokalita stabilnú a pomerne širokú klientelu z rôznych okresov Slovenska.povedal Šupica. Ako dodal, v budúcnosti by chceli dostať do majetku obce i prístupovú cestu k vodnej nádrži, ktorá je aktuálne v nevyhovujúcom stave a potrebovala by rekonštrukciu.