Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. júl 2026Meniny má Nina
< sekcia Regióny

Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora Starej Ľubovne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov - štyri roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor.

Autor TASR
Stará Ľubovňa 12. júla (TASR) - O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Oznámil to v nedeľu vo videu na sociálnej sieti s tým, že kandidovať bude ako nezávislý kandidát.

Chcem sa všetkým poďakovať za dôveru a trpezlivosť a chcem vás pozvať na ďalšiu spoluprácu a pevne verím, že spoločne urobíme naše najkrajšie mesto na Slovensku Starú Ľubovňu lepším mestom na život,“ uviedol Tomko.

Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov - štyri roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. „Verím, že spoločne budeme pokračovať v rozvoji nášho mesta,“ podotkol Tomko.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

OTESTUJTE SA: Potrápte svoje hlavy aj cez prázdniny

HRABKO: Takáto nízka referendová účasť ešte nebola a asi už ani nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Napodobní júl horúčavy z júna?