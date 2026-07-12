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Ľuboš Tomko sa bude opätovne uchádzať o post primátora Starej Ľubovne
Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov - štyri roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 12. júla (TASR) - O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať súčasný primátor Ľuboš Tomko. Oznámil to v nedeľu vo videu na sociálnej sieti s tým, že kandidovať bude ako nezávislý kandidát.
„Chcem sa všetkým poďakovať za dôveru a trpezlivosť a chcem vás pozvať na ďalšiu spoluprácu a pevne verím, že spoločne urobíme naše najkrajšie mesto na Slovensku Starú Ľubovňu lepším mestom na život,“ uviedol Tomko.
Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov - štyri roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. „Verím, že spoločne budeme pokračovať v rozvoji nášho mesta,“ podotkol Tomko.
„Chcem sa všetkým poďakovať za dôveru a trpezlivosť a chcem vás pozvať na ďalšiu spoluprácu a pevne verím, že spoločne urobíme naše najkrajšie mesto na Slovensku Starú Ľubovňu lepším mestom na život,“ uviedol Tomko.
Ako priblížil, vo verejnej službe pôsobí 16 rokov - štyri roky ako poslanec a 12 rokov ako primátor. „Verím, že spoločne budeme pokračovať v rozvoji nášho mesta,“ podotkol Tomko.