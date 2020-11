Ľubovnianska nemocnica eviduje výpadok 70 zamestnancov

Stará Ľubovňa 10. novembra (TASR) - Ľubovnianska nemocnica eviduje k utorku výpadok 70 zamestnancov. Pre TASR to uviedol riaditeľ nemocnice Peter Bizovský s tým, že situácia sa mierne zlepšuje, keďže v nedeľu (8. 11.) evidovali výpadok 83 pracovníkov. „Začalo to klesať, lebo sa nám vracajú zamestnanci, ktorí sa dostali či už na práceneschopnosť, alebo do karantény po prvom testovaní na ochorenie COVID-19,“ povedal riaditeľ.



Problém vidí s aktuálnym počtom zdravotných sestier. Počet chorých sestier alebo v karanténe neklesá - je ich až 25, čo nemocnica podľa jeho slov výrazne pociťuje. „Plánované výkony robíme podľa toho, koľko máme lekárov, sestier a pomocného personálu. Keď sa nám do práce vrátia, tak aj počet plánovaných výkonov zvýšime. Môžeme ich robiť len toľko, koľko máme ľudí,“ ozrejmil Bizovský.



V Ľubovnianskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 30 pacientov na ochorenie COVID-19. Ako priblížil riaditeľ, 28 leží na covidovom kyslíkovom oddelení a dvaja pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii.



Bizovský dodal, že pred nemocnicou zriadili dve mobilné odberové miesta. K tomu majú aj tretie vozidlo, ktoré chodí do ohnísk, ako sú niektoré osady, školy, domy sociálnych služieb. Odbery robí nemocnica šesť dní v týždni od pondelka do soboty.