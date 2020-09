Protikorupčný certifikát získala ako prvá nemocnica v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa 10. septembra (TASR) – Ľubovnianska nemocnica má certifikát protikorupčnej politiky ako prvá na Slovensku v rámci zdravotníckych zariadení. Riaditeľ certifikačného orgánu Certicom Slavomír Juráček odovzdal vo štvrtok v priestoroch nemocnice v Starej Ľubovni certifikát systému manažérstva proti korupcii jej riaditeľovi Petrovi Bizovskému.



„Nemocnica sa snažila zaviesť tento systém dobrovoľne, vzišlo to z ich presvedčenia a potreby. Nebolo to výsledkom žiadnych tlakov a legislatívnych opatrení,“ uviedol Juráček. Nemocnica sa podľa neho zaoberá kvalitou a protikorupčnou činnosťou už dávno. Ide o dlhodobý proces, pretože pracovníkov bolo treba nejakým spôsobom vyškoliť a pripraviť. Nemocnica musela nastaviť jasné pravidlá, čo sa týka systému boja proti korupcii, a musela ich aj zaviesť do praxe. Juráček doplnil, že nemocnica bola stále v oblasti kvality pri rôznych hodnoteniach na prvých miestach a všetko smerovalo k získaniu protikorupčného certifikátu.



„V zdravotníctve je budované povedomie, že služby nie sú príliš kvalitné, a pokiaľ človek niečo nedá, nebude ošetrený, takže chceme ľudí presviedčať, že to tak nie je a každý má u nás nárok na kvalitnú službu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ povedal Bizovský. Ako ďalej priblížil, v prípade, že niekto odchádza z nemocnice a z vďačnosti nechá na stole dezert, je to zadefinované ako prejav vďaky, ale aj tým by sa v budúcnosti nemocnica chcela zaoberať. Podľa neho je možné poďakovať aj iným spôsobom. V prípade, že sa chce niekto poďakovať financiami, tento dar nebude pre konkrétneho človeka, ale pre nemocnicu, a to formou darovacej zmluvy, ktorú podpíše darca a štatutár nemocnice. Dar bude určený pre konkrétne oddelenie, ktoré sa o pacienta staralo. „Podotýkam, že to nesmie byť pred výkonom žiadnej zdravotníckej starostlivosti, aby to neovplyvňovalo jej poskytovanie,“ zdôraznil Bizovský.



Juráček ozrejmil, že certifikát proti korupcii sa nebude týkať len úplatkov, čo sa týka lekárov, ale celej nemocnice a všetkých zainteresovaných strán. Nemocnica momentálne rekonštruuje priestory, vyberá si dodávateľov, a tam je podľa neho tiež riziko korupcie, rovnako aj v oblasti zabezpečovania stravy. „Ak dôjde k závažnejšiemu porušeniu, certifikačný orgán môže pozastaviť platnosť certifikátu do doby, keď sa tieto nedostatky odstránia, alebo môže pristúpiť aj k odobratiu certifikátu,“ dodal Juráček.



Získanie certifikátu a zavádzanie ďalších protikorupčných opatrení vníma predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský ako ďalší, veľmi pozitívny počin Ľubovnianskej nemocnice. „Je to dobrý signál dôveryhodnosti, otvorenosti, vysokej profesionality nášho zdravotníckeho zariadenia, ktoré aj týmto spôsobom deklarovalo dodržiavanie predpisov, zákonov, ale aj etických pravidiel. O to viac je to cenné, že sa tak stalo práve v oblasti zdravotníckej starostlivosti, kde naša nemocnica týmto nastavila vysokú latku protikorupčnej politiky,“ uzavrel Majerský.