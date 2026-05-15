Ľubovnianska nemocnica otvorila nové pracovisko magnetickej rezonancie
Nový MR systém zároveň rozširuje možnosti diagnostiky o vyšetrenia, ktoré na pôvodnom zariadení nebolo možné realizovať.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 15. mája (TASR) - Ľubovnianska nemocnica, n.o. investovala 2,1 milióna eur z vlastných zdrojov do výmeny magnetickej rezonancie (MR). Zmodernizované pracovisko otvorili v piatok. Ako TASR informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), zakladateľa so 70-percentným podielom, nemocnica tým výrazne zvýšila kvalitu zobrazovacích vyšetrení aj komfort pacientov počas diagnostiky.
„Nejde o prvú magnetickú rezonanciu, tú pôvodnú sme už mali 11 rokov a postupne doslúžila. Teraz ale prinášame moderný 3T prístroj, ktorý umožňuje presnejšiu diagnostiku, širšie spektrum vyšetrení a vyšší komfort pre pacientov. So zdravotnými poisťovňami pracujeme na tom, aby sme skrátili aj čakacie doby na vyšetrenie, predovšetkým pri ťažkých vážnych diagnózach, kde je včasná diagnostika kľúčová a vie výrazne pomôcť nastaviť liečbu, ale aj psychiku pacienta,“ uviedol riaditeľ nemocnice Peter Bizovský.
Nové zariadenie predstavuje podľa Jeleňovej výrazný technologický i diagnostický posun oproti pôvodnému. Vďaka otvoru s priemerom 70 centimetrov poskytuje pacientom väčší pocit voľnosti počas vyšetrenia. Nová technológia zároveň umožňuje až trojnásobne rýchlejšie snímanie pri zachovaní vysokej kvality obrazu a lepšieho rozlíšenia.
Nový MR systém zároveň rozširuje možnosti diagnostiky o vyšetrenia, ktoré na pôvodnom zariadení nebolo možné realizovať. Ide napríklad o komplexné vyšetrenia kĺbov horných a dolných končatín, detailné vyšetrenia hlavy, krku, hrudníka, brucha a malej panvy či skríning prostaty.
Súčasťou modernizácie je aj zavedenie AI softvéru, ktorý pomáha lekárom pri spracovaní snímok mozgu a prostaty. „Systém automaticky rozpoznáva a vyhodnocuje jednotlivé štruktúry pomocou umelej inteligencie a dokáže presne zmerať ich objem a vytvárať prehľadné správy. Táto technológia zároveň uľahčuje lekárom rozhodovanie pri diagnostike ochorení mozgu, vrátane neurodegeneratívnych chorôb, ako aj pri onkologických diagnózach,“ doplnil primár rádiologicko-diagnostického oddelenia nemocnice Štefan Harčarufka.
Nemocnica zároveň modernizovala aj samotné priestory pracoviska. „Veľmi si vážim, že nemocnica dokázala z vlastných zdrojov zrealizovať tak významnú investíciu, akou je modernizácia magnetickej rezonancie. Ide o krok, ktorý výrazne posúva kvalitu diagnostiky a komfort pacientov v regióne a ktorý prinesie presnejšie a rýchlejšie vyšetrenia na úrovni špičkových pracovís>k,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
V aktuálnom roku nemocnica investuje do zdravotníckej techniky približne 4,5 milióna eur, pričom približne 2,5 milióna eur bude financovaných z vlastných zdrojov, jeden milión eur prostredníctvom úveru a v prípade úspešnosti projektových zámerov ďalší jeden milión eur z externých zdrojov programu Interreg a Programu Slovensko. Nemocnica plánuje i obstaranie nového CT prístroja a zabezpečiť chce aj nový digitálny skiagraf. V pláne je taktiež nákup nového záložného zdroja elektrickej energie.
