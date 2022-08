Ľubovnianska nemocnica otvorila parkovací dom za 1,5 milióna eur

Stará Ľubovňa 19. augusta (TASR) - Ľubovnianska nemocnica v Starej Ľubovni otvorila v piatok nový parkovací dom pre verejnosť. Na deviatich podlažiach má 162 parkovacích miest a pre verejnosť bude dostupný nonstop.



"Okrem toho sa nám podarilo vybudovať ďalších 38 parkovacích miest v areáli nemocnice. Investíciu vo výške takmer 1,8 milióna eur sme financovali z vlastných a úverových zdrojov," vysvetlil riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice v Starej Ľubovni Peter Bizovský.



Parkovací dom, ktorý je súčasťou Ľubovnianskej nemocnice, má tvar písmena L a jeho súčasťou je aj osobný trakčný výťah s nosnosťou 630 kilogramov pre osem osôb. Nosný systém parkovacieho domu tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet.



"Výrazne pomôže skvalitniť služby pacientom a návštevníkom nemocnice, keďže doposiaľ mali problém s parkovaním. Toto je príklad dobrej praxe v tom, ako by mali postupovať aj ostatné zdravotnícke zariadenia, lebo pred každou jednou nemocnicou je vážny problém, kde či už pacienti, lekári, zamestnanci, ale aj návštevy pacientov zaparkujú svoje motorové vozidlá, a tu vidíme, že sa to dá," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



"Hodnotím to veľmi pozitívne. Podľa mne dostupných informácií je to prvý parkovací dom pri nemocnici na Slovensku. Chodím často na stáže do Nemecka a musím povedať, že parkovací dom vedľa akútnych nemocníc je zlatým štandardom. Celá infraštruktúra nemocnice v Starej Ľubovni, čo sa týka ciest, napojenia na parkovací dom, riešenie urgentného príjmu, je veľmi dobre vyriešená," doplnil prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.



Ľubovnianska nemocnica, ktorej 70-percentným vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj a zvyšných 30 percent vlastní mesto Stará Ľubovňa, má celkovo 200 nových parkovacích miest. Parkovací dom so 162 parkovacími miestami predstavuje investíciu vo výške 1,5 milióna eur bez DPH, spomenutých 38 parkovacích miest v areáli nemocnice stálo viac ako 261.000 eur bez DPH.