Ľubovnianska nemocnica poskytuje iba neodkladnú starostlivosť

Stará Ľubovňa 7. januára (TASR) – Ľubovnianska nemocnica poskytuje iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Plánované operácie odložili a budú ich vykonávať po 31. januári. Pre TASR to potvrdil riaditeľ nemocnice Peter Bizovský.



V nemocnici je podľa jeho slov momentálne hospitalizovaných 27 pacientov s ochorením COVID-19, z toho dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii. „Čo sa týka zdravotníckeho personálu, všetci lekári sú v práci a len dve zdravotné sestry sú pozitívne a päť ďalších je v karanténe. Stav je dobrý, ale treba vychádzať z toho, že jedna tretina personálu už prekonala COVID-19,“ uviedol riaditeľ.



Od stredy (6. 1.) začala nemocnica s očkovaním zdravotníckeho personálu. Prvým zaočkovaným bol vedúci lekár urgentného príjmu Josef Popelka. Nemocnica má pripravených 200 dávok, pričom vakcíny sa musia spotrebovať do piatich dní. „Keď vyminieme tých 200 dávok na zamestnancov Ľubovnianskej nemocnice, budeme stáť. Nemocnica je priestorovo aj personálne pripravená na spustenie očkovania pre ďalších ľudí a denne by bola schopná zaočkovať 200 až 300 pacientov,“ doplnil Bizovský s tým, že nemocnici chýbajú informácie o tom, kde si má odoberať očkovaciu látku a kto bude dodávať. „Keď hovoríme, že chceme očkovať čo najskôr a čo najviac, tak nesmieme stáť,“ podotkol riaditeľ.