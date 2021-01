Ľubovnianska nemocnica začala s očkovaním zamestnancov ZSS

Stará Ľubovňa 15. januára (TASR) – V Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v rámci prvej vlny vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 začínajú s očkovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS). Okrem oficiálnych vakcinačných centier pomáhajú poskytovateľom sociálnych služieb aj ústavné zdravotnícke zariadenia v okresných mestách. S pilotnou iniciatívou prišla Ľubovnianska nemocnica. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ľubovnianskej nemocnici sa v uplynulých dňoch podarilo zaočkovať viac ako 60 percent svojich zamestnancov a zdravotníckeho personálu. Tento týždeň tam spustili očkovanie primárnej i sekundárnej sféry vrátane stomatológov a očkovaciu látku ponúkli aj poskytovateľom sociálnych služieb na území Staroľubovnianskeho okresu.



"Keďže sme mali dosť očkovacej látky, tak sme sa rozhodli zaočkovať aj zamestnancov sociálnej oblasti, tak súkromných, ako aj krajských. Vakcináciu sa nám podarilo zrealizovať u dvoch verejných a troch neverejných poskytovateľov, vrátane terénnych pracovníkov a najbližšie túto možnosť využijú aj domovy sociálnych služieb zo Sabinova," konkretizoval riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský.



Ako vysvetlil, nemocnica sa stala vakcinačným miestom ako subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci takzvaného chladiaceho reťazca, pričom musela splniť špecifické podmienky transportu a uskladnenia vakcín.



"Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nám v prvom kole darovalo 18.000 dávok, čo by malo stačiť na približne štyri až päť mesiacov. Verím, že na základe zmluvy si budeme môcť objednať ďalšie očkovacie dávky. Budeme sa snažiť očkovať čo najviac obyvateľov a nemusia byť len z tunajšieho okresu. Keď bude spustený objednávací systém či už cez covidpas, tak určite sa budú môcť nahlásiť hociktorí obyvatelia Slovenska," povedal Bizovský.



Národné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku manažuje MZ SR. Vakcinácia má prebiehať na základe prioritizácie v štyroch vlnách. Zamestnanci domov sociálnych služieb sú v takzvanej prvej vlne očkovania.



"Chceme sa stať súčasťou toho, aby sa čo najskôr Slovensko zaočkovalo. Toto je jediný spôsob, ako si s pandémiou poradiť. Testovanie je potrebné, ale viac síl by sme mali dať do očkovania a testovať len tam, kde sú ohniská," dodal Bizovský.