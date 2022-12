Ľubovnianske múzeum chystá virtuálnu prehliadku pre mladých

Stará Ľubovňa 14. decembra (TASR) - Takmer už rok Ľubovnianske múzeum aktívne spolupracuje na výrobe virtuálnej platformy pre mladých návštevníkov. Výsledkom bude virtuálna prehliadka, ktorú múzeum pripravuje so zahraničnými organizáciami z ďalších troch krajín. Každá z nich pritom predstaví svoj vlastný obsah. Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík pre TASR uviedol, že na výrobe sa budú podieľať aj študenti z vybraných škôl z Prešovského samosprávneho kraja.



"Mali by to byť študenti, ktorí sa zaujímajú o históriu. Aktuálne sa robia virtuálne podoby jednotlivých pamiatok a ich interiérov, obsah bude naplnený až po štyroch sedeniach v každej krajine, študenti sa budú podieľať aj na samotnej tvorbe prehliadky," objasnil Mikulík. S partnermi zo Španielska, Talianska a Portugalska pripravili projekt, ktorého cieľom je prezentácia kultúrneho dedičstva.



Ľubovnianske múzeum na platforme predstaví infantku ticha a pokory Izabelu de Bourbon Zamoyskú. Jej život bol podľa Mikulíka vo všetkom príkladný a povznášajúci nielen pre jej vieru, zbožnosť či silu pred utrpením, ale aj preto, lebo si dokázala vybrať cestu pokory, chudoby a obety. "Pri našej prezentácii v Zaragoze v polovici tohto roka boli veľmi prekvapení, koľko materiálu máme práve o Izabele de Bourbon. Je pre nás veľkou cťou spolupracovať na tomto projekte so svetovým múzeom Francisca de Goyu," skonštatoval riaditeľ.



Virtuálna prehliadka by mala byť hotová v závere budúceho roka. Projekt má odprezentovať vybrané osobnosti a históriu jednotlivých krajín. "Sám som trochu skeptický v súvislosti s virtuálnymi prehliadkami. Do tohto projektu sme si však pozvali aj psychológov a pedagógov z Porta, ktorí budú spracovávať materiál pre tínedžerov v podobe ich reči. Natočia krátke motivačné video, mladí návštevníci vojdú do virtuálnej prehliadky a nebudú len spoznávať tú-ktorú pamiatku, ale zoznámia sa aj s charakterovými črtami osobností z daného obdobia. Odborník ich vlastne tak trochu pripraví na prehliadku a upozorní ich, na čo sa majú zamerať," objasnil Mikulík.