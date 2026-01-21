< sekcia Regióny
Ľubovnianske múzeum má za sebou rekordný rok z pohľadu návštevnosti
Medzi návštevníkmi naďalej prevládajú Slováci a najmä rodiny s deťmi, pričom múzeum vlani predalo viac ako 20.000 rodinných vstupeniek. Za domácimi nasledujú Poliaci, Maďari a Česi.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 21. januára (TASR) - Ľubovnianske múzeum má za sebou z pohľadu návštevnosti rekordný rok. Na hrad a skanzen v Starej Ľubovni prišlo vlani viac ako 214.500 platiacich návštevníkov, čo je doposiaľ najviac v histórii. Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že sa im podarilo o niekoľko stoviek ľudí prekonať doposiaľ najsilnejší rok 2019.
„Dlhodobo niekoľko rokov po sebe už evidujeme viac ako 200.000 návštevníkov ročne, a to sú skvelé čísla. Do každej sezóny vstupujeme skromne a inak to nebolo ani vlani. Mali sme však jeden ťahák, a to bola Klenotnica hradu Ľubovňa a účasť grófa z kráľovskej rodiny de Bourbon,“ uviedol Mikulík. Tradične ľudí zaujali aj kultúrne podujatia, napríklad divadlo s pesničkami počas jedného týždňa videlo 12.000 turistov. Riaditeľa teší, že niektorí návštevníci sa počas roka na hrad vracajú opakovane. „Tvoria už približne 35 percent z celkového počtu, čo je pre múzejníkov veľmi vzácne. Väčšinou máme spätnú väzbu, že sa vracajú, pretože je na hrade stále niečo nové - výstava, či kultúrny program,“ podotkol Mikulík. Úspešné bolo podľa neho aj vlaňajšie vianočné obdobie.
Medzi návštevníkmi naďalej prevládajú Slováci a najmä rodiny s deťmi, pričom múzeum vlani predalo viac ako 20.000 rodinných vstupeniek. Za domácimi nasledujú Poliaci, Maďari a Česi. V posledných rokoch evidujú v Starej Ľubovni aj čoraz viac hostí napríklad z arabského polostrova, ktorí často chodia do poľských kúpeľov a radi navštívia aj zaujímavé miesta v pohraničí. „Pripravujeme preto, možno už aj v tomto roku, sprievodné texty aj v arabskom jazyku,“ dodal Mikulík. Verí, že návštevnosti zo Španielka a iných krajín Európy pomôžu v tomto roku avizované priame letecké spojenia do Košíc či Popradu.
Rok 2026 sa bude v Starej Ľubovni niesť v znamení troch dôležitých míľnikov. Ľubovnianske múzeum si totiž pripomína 70. výročie od svojho vzniku - v roku 1956 ho založil Andrej Čepišák. Okrem toho je to už 20 rokov, čo Eva Kollárová a Peter Karpinský tvoria takzvané hradné muzikály. „Tretím míľnikom je, že 26. apríla sprístupníme verejnosti poslednú časť obnovy hradu - tretie a štvrté nádvorie a vojenské kasárne. Bude tam prezentovaný priebeh obnovy a archeologické nálezy. Chceme tam vytvoriť interaktívnu výstavu v rámci programu Interreg s Ukrajinou. Plánujeme ju pod názvom ‚Ticho pred hlasom trúbky‘ sprístupniť v roku 2027,“ dodal Mikulík. Aktuálne je hrad a skanzen otvorený každý týždeň od piatku do nedele.
