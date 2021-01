Ľubovnianske múzeum navštívilo v minulom roku takmer 200.500 turistov

Stará Ľubovňa 26. januára (TASR) - Ľubovnianske múzeum navštívilo v uplynulom roku 200.485 turistov. Aj napriek súčasnej pandemickej situácii na Slovensku, v roku 2020 si hrad a skanzen v Starej Ľubovni pozrelo medziročne len o šesť percent turistov menej ako v roku 2019. TASR o tom informoval riaditeľ múzea Dalibor Mikulík.



Najvyššiu návštevnosť zaznamenali v mesiacoch júl a august, kedy múzeum navštívilo o 40 percent turistov viac ako v roku 2019 v tom istom období. Ako ozrejmila múzejná pedagogička Otília Barlíková, v roku 2020 sa tešilo veľkej obľube u Slovákov. Z celkovej ročnej návštevnosti tvorili slovenskí turisti až 83 percent. Múzeum však navštívili aj Poliaci, Česi, Rusi, Maďari, Nemci a turisti rôznych iných národností. Najviac zahraničných turistov bolo z Poľska a Českej republiky.



Ľubovnianske múzeum zorganizovalo v minulom roku trinásť podujatí, z toho dve boli presunuté do online priestoru. Veľký úspech podľa Barlíkovej zožal hradný muzikál Kocúr je kráľ, vlani si ho pozrelo 12.371 návštevníkov. V lete organizovali aj tradičné podujatia ako Slávnosti sv. Cyrila a Metoda, Rozprávka s pesničkami na hrade Ľubovňa, Hradné slávnosti s nočnou prehliadkou hradu, ktorých súčasťou boli šermiarske vystúpenia a piesková šou. Ďalej to boli večerné koncerty známych slovenských spevákov a besedy na témy venované ženám.



Barlíková priblížila, že prvým tohtoročným podujatím budú fašiangové slávnosti, ktoré sa uskutočnia 14. februára v ľubovnianskom skanzene. Počas otvorenia letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa, ktoré bude posledný aprílový víkend, slávnostne sprístupnia rekonštruovaný palác Ľubomírskych. Do kalendária zahrnulo múzeum tradičné podujatia ako Noc múzeí a galérií, podujatie určené školám s názvom Vstúpte s nami do rozprávky, Cyrilometodské slávnosti, Deň medu alebo Hubertovské slávnosti.



„Svojou programovou ponukou sme súčasťou projektu "Uzol", Stará Ľubovňa – mesto kultúry 2021. Súčasťou tohto projektu, okrem iných podujatí, budú aj Hradné slávnosti, počas ktorých plánujeme zorganizovať stretnutie potomkov majiteľov hradu Ľubovňa z rodín Ľubomírskych, Raiszovcov a Zámoyskych. Vo večerných hodinách sa na hrade uskutoční slávnostný maškarný bál,“ uviedla Barlíková. Ako dodala, neoddeliteľnou súčasťou programovej ponuky je už tradične rozprávka s pesničkami, tohto roku s názvom „Múdry Maťko a blázni“. Okrem iného múzeum pripravuje aj koncerty známych slovenských spevákov, rôzne ďalšie podujatia pre deti a besedy.