Ľubovniansky hrad čaká rekonštrukcia severovýchodnej hradby a nádvoria

Stará Ľubovňa 9. marca (TASR) – Obnova Ľubovnianskeho hradu pokračuje, najbližšie majú zrekonštruovať jeho severovýchodnú hradbu a tretie nádvorie. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Ako priblížila, celá rekonštrukcia by mala stáť viac ako 850.000 eur, z toho nenávratné finančné prostriedky od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR tvoria takmer 800.000 eur, PSK schválil na tento zámer spolufinancovanie vo výške viac ako 51.000 eur.



Hlavným cieľom projektu je odstránenie havarijného stavu, rekonštrukcia a záchrana severovýchodnej hradby, rekonštrukcia vojenských kasární zo 17. storočia a hradnej studne/cisterny. Rekonštrukcia počíta aj s pamiatkovým výskumom, sanáciou terénu, pilotážou, odvodnením, konzerváciou kultúrnych nálezových vrstiev a dostavbou hradného múru použitím pôvodného materiálu. „Predpokladaný termín začatia rekonštrukčných prác je koniec tohto roka. Implementácia projektu je naplánovaná do roku 2024,“ ozrejmila Heilová.



V zrekonštruovaných priestoroch Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni by mala následne vzniknúť interaktívna zážitková archeologická expozícia. Podľa Heilovej bude formou moderných technológií návštevníkom prezentovať autentický život vo vojenských kasárňach.



Na treťom nádvorí vznikne po rekonštrukcii sokoliarsky dvor, na ktorom bude umiestnená stála scéna sokoliarov. „Prebiehať tu budú ukážky sokoliarskeho remesla, AVES terapia, teda práca s hendikepovanými návštevníkmi, tiež tvorivé dielne zamerané nielen na sokoliarstvo, ale aj ostatné hradné remeslá ako alchymista, parfumér, kováč, bylinkár a podobne,“ doplnila Heilová.