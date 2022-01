Ľubovniansky hrad sa chystá na obnovu i stretnutie potomkov majiteľov

Stará Ľubovňa 6. januára (TASR) – V júni tohto roku chcú na Ľubovnianskom hrade začať so záchranou a rekonštrukciou severovýchodnej hradby a tretieho nádvoria. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík zároveň pre TASR potvrdil, že na jar sa chystajú skontrolovať všetky obvodové hradby a murivo. „Hrad stojí nad mestom takmer 720 rokov a niekedy dôležitejšia, ako veľké investície, je údržba a bežná réžia, aby sme zabránili väčším a nákladnejším opravám.“



Múzeu sa podarilo na projekt obnovy havarijného stavu spomínanej hradby získať zdroje z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru vo výške 800.000 eur. Zvyšných 50.000 eur poskytne Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom múzea. „V skanzene pripravujeme úplnú novinku. Možno málokto vie, že v ňom máme aj hájovňu, pôvodnú horáreň z prelomu 19. a 20. storočia, kde je pripravená expozícia, ktorá zobrazuje, ako žil horár tu na severnom Spiši,“ prezradil riaditeľ o jednej z noviniek, ktorú plánujú návštevníkom sprístupniť v apríli.



Na prelome júla a augusta má byť práve na hrade najväčšie podujatie v rámci projektu Uzol kultúry. Opatrenia organizátorom momentálne veľmi neprajú, Mikulík však verí, že do leta sa situácia zlepší. „Plánujeme totiž stretnutie potomkov majiteľov hradu po meči, majú pricestovať z Luxembruska, Maďarska, Španielska, Poľska a Portugalska. Ide o potomkov po Lubomírskych, Zámoyských a Raiszovcoch, ktorí hrad vlastnili v rokoch 1593 až 1944. Na veľkolepý maškarný bál máme pripravené masky, aj pre verejnosť, ušité sú kostýmy, robí sa aj replika dobového sedenia, takže už len veriť, že nám to pandemická situácia dovolí zrealizovať,“ skonštatoval Mikulík.



Múzeum počas minulého roka zintenzívnilo spoluprácu s Taiwanom, ktorá trvá už 15 rokov. Vďaka dotácii z taipejskej reprezentatívnej kancelárie v Bratislave sa podarilo zreštaurovať hlavný oltár sv. Michala Archanejla a bočný oltár Panny Márie Imaculaty. „Máme spoločného menovateľa, je ním Móric Beňovský, ten bol na našom hrade najslávnejším väzňom, navštívil aj Taiwan, ktorý spomína aj vo svojich pamätiach. Bol som súčasťou delegácie na Taiwane, kde sme rokovali so šiestimi inštitúciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu. Prejavili záujem a v priebehu marca a apríla by prevádzkovatelia turizmu mali pricestovať na Slovensko, navštíviť by mali aj lokality Prešovského kraja. Je možné, že k nám v budúcnosti zavíta viac Taiwančanov a v tejto súvislosti pripravujeme aj preklad sprievodných materiálov do čínštiny,“ upozornil Mikulík. Dodal, že pre túto klientelu sú stredoveké hrady veľmi zaujímavé.



Vlani hrad a skanzen navštívilo približne 170.000 návštevníkov. Táto národná kultúrna pamiatka je sprístupnená celoročne, ak to dovoľujú poveternostné podmienky.