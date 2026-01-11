< sekcia Regióny
Luc Debove odovzdával svoje skúsenosti cukrárom z celého Slovenska

Autor TASR
Nitra 11. januára (TASR) - Člen svetovej cukrárskej a zmrzlinárskej elity v súčasnosti, Francúz Luc Debove odovzdával svoje skúsenosti cukrárom z celého Slovenska. Trojdňový kurz v nitrianskom školiacom centre EKVIA, ktorý v Nitre zorganizoval Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, absolvovalo 14 cukrárov, informoval predseda predstavenstva zväzu Milan Lapšanský.
Záujem z radov členov zväzu bol násobne vyšší. Maximálny počet účastníkov však bol limitovaný, pretože ide o vysoko odbornú a praktickú prácu s dôrazom na individuálny prístup ku každému účastníkovi, skonštatoval Lapšanský. Cieľom zväzu je podľa jeho slov posúvať slovenské cukrárstvo vpred, aby reflektovalo nielen na európske, ale aj svetové trendy: „Dôraz pritom kladieme nielen na členov, ktorí už podnikajú, ale posunúť vpred chceme aj naše odborné školstvo.“
Luc Debove pracoval v michelinských cukrárňach a renomovaných vzdelávacích inštitúciách. Okrem profesionálnych skúseností sa zúčastňoval na mnohých súťažiach. V roku 2010 bol v Rimini korunovaný za majstra sveta v zmrzline a v roku 2011 bol vyhlásený za najlepšieho tvorcu Francúzska v oblasti výroby zmrzliny. V roku 2015 mu bol udelený prestížny Národný rád za poľnohospodárske zásluhy. Aktuálne sa venuje vzdelávaniu profesionálnych cukrárov na École Ducasse - École Nationale Supérieure de Pâtisserie vo francúzskom Yssingeauxe ako výkonný cukrár.
Filozofiou cukrára sú inovácie založené na francúzskej kulinárskej tradícii v spojení so základnými surovinami najvyššej kvality s modernými prístupmi, a tým posúvanie hraníc tradičného cukrárstva. „Aj Slovensko má svoje tradície v cukrárstve a jeho cukrári by ich nemali len tak zahodiť a vrhnúť sa na trendy vo svete. Oveľa zaujímavejšie je priniesť evolúciu založenú na lokálnej tradícii a posúvať ju vpred,“ povedal Debove.
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.
