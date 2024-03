V Lučenci pripravujú opravu budovy Novohradského múzea a galérie

Lučenec 19. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce zrekonštruovať historickú budovu v centre Lučenca, ktorá je sídlom Novohradského múzea a galérie (NMG). Projekt za vyše 800.000 eur má byť zameraný aj na debarierizáciu kultúrnej inštitúcie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Rekonštrukcia budovy NMG má spočívať vo výmene strechy, zateplenia a vybudovania výťahu v dvorovej časti objektu. "Tým najdôležitejším benefitom bude bezbariérový prístup na prvé poschodie do výstavných priestorov. Expozícia sa tak stane dostupnou aj pre návštevníkov s fyzickým hendikepom," skonštatovala Štepáneková.



Celkové náklady na realizáciu projektu na základe vypracovanej projektovej dokumentácie predstavujú viac ako 800.000 eur, investíciu plánuje BBSK hradiť z vlastných zdrojov. V súčasnosti kraj pracuje na získaní všetkých povolení, ktoré sú súčasťou verejného obstarávania.



"V pláne je zrealizovať uvedenú investíciu v priebehu letných mesiacov od júla do septembra, ale všetko bude závisieť od zrealizovaného verejného obstarávania a podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom," priblížila hovorkyňa kraja.



NMG v súčasnosti vo svojich zbierkach eviduje viac ako 30.000 kusov zbierkových predmetov, špecializuje sa na dejiny Novohradu a remeselnú tradíciu regiónu. Meštiansky dom v centre Lučenca, v ktorej múzeum sídli, pochádza zo začiatku 19. storočia a v minulosti slúžil aj ako župný súd.