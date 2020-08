V Lučenci spustili pilotný projekt zdieľaných bicyklov

Lučenec 27. augusta (TASR) – Dohromady 17 stojanov s celkovo 68 verejne zdieľanými bicyklami pribudne tohto roku v Lučenci v rámci pilotného projektu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Vo štvrtok ho predstavitelia kraja a samosprávy oficiálne spustili.



„Možnosť zapožičania verejných bicyklov uľahčí presun v meste, aj presun do prímestských lokalít, prípadne dochádzanie obyvateľov do školy či práce. Rovnako i turistom zjednoduší a zrýchli presun po meste a umožní im viac objavovať historickú aj turistickú ponuku nášho mesta a priľahlého okolia,“ uviedla na sociálnej sieti primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Ako pokračovala Gabriela Bieliková, riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK, výpožička bicykla je veľmi intuitívna. „Registrovanému užívateľovi stačí poslať SMS, priložiť čipovú kartu 'Zelený bicykel', alebo odomknúť pomocou naskenovania QR kódu nachádzajúceho sa na bicykli. Vrátenie je možné vykonať jednoduchým zasunutím bicykla do ktoréhokoľvek stojiska,“ konkretizovala.



Podľa BBSK projekt postupne vytvorí tri pracovné miesta, pričom prácu dá aj dlhodobo nezamestnaným občanom. Na bezpečnosť má dohliadnuť kamerový systém, ktorý je súčasťou každého stojana, ako aj vstavané GPS lokalizátory, ktoré zasielajú údaje o svojej polohe v pravidelných intervaloch.