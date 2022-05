Benefičný koncert v Lučenci má pomôcť sestrám, ktoré prišli o domov

Lučenec 5. mája (TASR) – V Divadle B. S. Timravy v Lučenci sa v piatok (6. 5.) uskutoční benefičné podujatie s cieľom pomôcť dvom mladým sestrám z okolia Žiaru nad Hronom, ktoré pri požiari prišli o strechu nad hlavou. Súčasťou podujatia bude i diskusia za okrúhlym stolom o inklúzii či diskriminácii ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. TASR o tom informovala Stanislava Jonášová z občianskeho združenia Úspešný život, ktoré podujatie organizuje.



Podujatie s názvom "Hudba spája všetkých" odštartuje v piatok o 11.00 h diskusiou za okrúhlym stolom na viaceré témy. Odborníci budú s účastníkmi hovoriť o diskriminácii ľudí z marginalizovaných komunít na pracovnom trhu, potrebe zapojenia sa Rómov do verejného života v rámci samospráv, vzdelávaní a problémoch vo vzdelávaní detí z marginalizovaných komunít či finančnej gramotnosti.



"Účastníci budú pracovníci komunitných centier a sociálni pracovníci, ktorí pracujú so sociálne slabými a znevýhodnenými obyvateľmi," doplnila Jonášová. Ako dodala, diskusiu bude viesť napríklad výskumníčka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Michaela Ujházyová či predsedníčka Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzana Havírová.



Po diskusii bude program podujatia v priestoroch divadla pokračovať o 17.00 h benefičným koncertom pre širokú verejnosť. Jeho cieľom je finančne podporiť mladé sestry z okolia Žiaru nad Hronom, ktoré v roku 2019 prišli pre požiar o strechu nad hlavou.



"Cez portál dakujeme.sk sa im vlani podarilo vyzbierať financie na nové bývanie. Momentálne je však situácia taká, že v Žiari nad Hronom mimoriadne stúpli ceny nehnuteľností a dievčatá stále bývajú v prenajatom byte," uviedla Jonášová. Ako dodala, cieľom benefičného koncertu je vyzbierať financie, ktoré by mohli byť použité na doplnenie sumy na kúpu dvojizbového bytu.