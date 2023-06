Lučenec bude finančne podporovať kastračný program túlavých mačiek

Lučenec 28. júna (TASR) - Mesto Lučenec a občianske združenie (OZ) Túlavé labky sa dohodli na spolupráci pri podpore kastračného programu túlavých mačiek. Cieľom spolupráce je poskytnúť pouličným mačkám základné ošetrenie a predísť zvyšovaniu ich počtu na sídliskách. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"Mačky sa môžu rozmnožovať už keď majú päť mesiacov a mať mačiatka dva až trikrát ročne. Populácia mačiek sa tak môže v rekordnom čase veľmi rozrásť. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je odchytiť ich, nechať vykastrovať, sterilizovať u veterinára a vrátiť na pôvodné miesto do ich prostredia, pretože to je ich domov," skonštatovala za OZ Michaela Bombová s tým, že kastrácie sú vo svete najosvedčenejším spôsobom regulácie stavov pouličných zvierat.



OZ Túlavé labky združuje dobrovoľníkov, ktorí sa dlhodobo venujú osvete, odchytu a prostredníctvom zmluvného veterinára i sterilizácii ferálnych mačiek. Ide o mačky, ktoré sa narodili na ulici a pre svoju plachosť len málokedy vedia žiť spolu s človekom. "Kastráciami sa predchádza premnoženiu mačiek, ozdraví sa populácia, znižuje sa riziko prenosu vírusových či parazitárnych ochorení," dodala Bombová.



Túlavé mačky sú po kastrácii označené zastrihnutím do ušnice. Zákrok je podľa OZ preventívnym opatrením a zviera nijako neovplyvní, naďalej totiž ostáva lovcom hlodavcov. Činnosť OZ v rámci mesta oceňuje i samospráva. "Majú zmapované okolie a vedia, kde sa túlavé mačky nachádzajú vo väčšom počte. Majú skúsenosti, odborné vedomosti a osvedčenie na odchyt zvierat," uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková s tým, že v rámci spolupráce bude mesto kastračný program finančne podporovať.