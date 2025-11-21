< sekcia Regióny
Lučenec bude hospodáriť s rozpočtom takmer 49 miliónov eur
Rozpočet pre rok 2026 zostavila lučenecká samospráva ako vyrovnaný, k zvyšovaniu miestnych daní či poplatku za odpad nepristúpila.
Autor TASR
Lučenec 21. novembra (TASR) - Mesto Lučenec bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške 48.858.098 eur. Návrh rozpočtu schválili poslanci mesta na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Samospráva v najbližších dvoch rokoch počíta aj s viacerými investíciami vo výške takmer 18 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Rozpočet pre rok 2026 zostavila lučenecká samospráva ako vyrovnaný, k zvyšovaniu miestnych daní či poplatku za odpad nepristúpila. Mestský rozpočet podľa radnice aj naďalej negatívne ovplyvňujú faktory ako inflácia, vládne konsolidačné opatrenia, zvýšenie minimálnej mzdy či valorizácia platov zamestnancov v školstve. „V porovnaní s rokom 2025 sú celkové príjmy na rok 2026 napriek vyššie uvedeným vplyvom vyššie o 6,2 milióna eur, najmä vďaka vyššiemu objemu dotácií a schválenému úveru na kapitálové výdavky,“ dodala Baboľová.
Najviac finančných prostriedkov z budúcoročného rozpočtu pôjde v Lučenci na vzdelávanie a školstvo, a to približne 15,4 milióna eur. Takmer 13 miliónov pôjde do programu doprava a cesty, približne 2,2 milióna na odpadové hospodárstvo a vyše milión eur na sociálne služby. Na kultúru mesto vyčlenilo 415.000 eur, približne 486.000 eur pôjde na šport.
V rokoch 2026 a 2027 počíta lučenecká samospráva aj s viacerými investíciami, a to v celkovej hodnote takmer 18 miliónov eur. „Znižovať modernizačný dlh vieme v súčasnosti najmä vďaka získaným eurofondom a prostredníctvom úverov. Tieto zdroje nám umožňujú realizovať investície, ktoré by sme z bežného rozpočtu nedokázali pokryť,“ skonštatovala primátorka Alexandra Pivková.
V rámci investičných akcií mesto z eurofondov a úverových zdrojov pripravuje projekty zamerané na rekonštrukcie ciest a chodníkov, verejných priestranstiev, obnovu budov či revitalizáciu zelene. „Rok 2026 bude pre Lučenec rokom výrazného posunu vpred. Čaká nás realizácia kľúčových projektov, ktoré zlepšia infraštruktúru, modernizujú verejné priestory a zlepšia kvalitu života našich obyvateľov,“ dodala primátorka.
Rozpočet pre rok 2026 zostavila lučenecká samospráva ako vyrovnaný, k zvyšovaniu miestnych daní či poplatku za odpad nepristúpila. Mestský rozpočet podľa radnice aj naďalej negatívne ovplyvňujú faktory ako inflácia, vládne konsolidačné opatrenia, zvýšenie minimálnej mzdy či valorizácia platov zamestnancov v školstve. „V porovnaní s rokom 2025 sú celkové príjmy na rok 2026 napriek vyššie uvedeným vplyvom vyššie o 6,2 milióna eur, najmä vďaka vyššiemu objemu dotácií a schválenému úveru na kapitálové výdavky,“ dodala Baboľová.
Najviac finančných prostriedkov z budúcoročného rozpočtu pôjde v Lučenci na vzdelávanie a školstvo, a to približne 15,4 milióna eur. Takmer 13 miliónov pôjde do programu doprava a cesty, približne 2,2 milióna na odpadové hospodárstvo a vyše milión eur na sociálne služby. Na kultúru mesto vyčlenilo 415.000 eur, približne 486.000 eur pôjde na šport.
V rokoch 2026 a 2027 počíta lučenecká samospráva aj s viacerými investíciami, a to v celkovej hodnote takmer 18 miliónov eur. „Znižovať modernizačný dlh vieme v súčasnosti najmä vďaka získaným eurofondom a prostredníctvom úverov. Tieto zdroje nám umožňujú realizovať investície, ktoré by sme z bežného rozpočtu nedokázali pokryť,“ skonštatovala primátorka Alexandra Pivková.
V rámci investičných akcií mesto z eurofondov a úverových zdrojov pripravuje projekty zamerané na rekonštrukcie ciest a chodníkov, verejných priestranstiev, obnovu budov či revitalizáciu zelene. „Rok 2026 bude pre Lučenec rokom výrazného posunu vpred. Čaká nás realizácia kľúčových projektov, ktoré zlepšia infraštruktúru, modernizujú verejné priestory a zlepšia kvalitu života našich obyvateľov,“ dodala primátorka.