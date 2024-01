Lučenec bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vyše 30,5 milióna eur

Lučenec 3. januára (TASR) - Mesto Lučenec bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 30.597.915 eur. Pre nepriaznivú ekonomickú situáciu sa chce samospráva zamerať najmä na zabezpečenie nevyhnutných výdavkov, plánuje však i viacero investícií financovaných z externých zdrojov. Návrh rozpočtu schválili poslanci mesta na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Rozpočet mesta Lučenec na rok 2024 vo výške viac ako 30,5 milióna eur vychádza najmä z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz Ministerstva financií SR a z vývoja očakávanej skutočnosti roku 2023. Oproti rozpočtu na rok 2023 sú tohtoročné odhadované príjmy mesta nižšie o približne tri percentá, čo predstavuje vyše 860.000 eur.



"V rámci výdavkov sa mesto, vzhľadom na infláciu, zvýšené ceny energií a výpadok príjmov z podielových daní v dôsledku legislatívnych zmien, bude v roku 2024 zameriavať len na zabezpečenie nevyhnutných výdavkov, ako sú vývoz odpadov, verejné osvetlenie, zimná údržba ciest, prevádzka budov v majetku mesta a podobne," uviedla samospráva v dôvodovej správe.



V roku 2024 chce mesto realizovať aj viacero investičných projektov, a to napríklad také, na ktoré získalo financie z európskych či iných zdrojov. Samospráva plánuje rekonštrukciu Kubínyiho námestia za vyše 126.000 eur či revitalizáciu zelene na Ulici M. Rázusa za viac ako 50.000 eur. Do rozpočtu samospráva zahrnula aj rekonštrukciu ciest a spolufinancovanie projektov v hodnote 400.000 eur či dofinancovanie rekonštrukcie materskej školy na Partizánskej ulici vo výške 215.500 eur.



"Ďalších 14 projektov máme v hodnotení, očakávame, že ak by sme boli úspešní, pre mesto by sme vedeli priniesť ďalších 10,5 milióna eur," dodala na zasadnutí MsZ primátorka Lučenca Alexandra Pivková s tým, že mesto chce v roku 2024 pracovať na projektovej príprave ďalších viac ako 20 projektov.