Lučenec bude zabezpečovať zber komunálneho odpadu vo vlastnej réžii

Lučenec 24. júna (TASR) - Mesto Lučenec bude od novembra zabezpečovať zber zmesového komunálneho odpadu vo vlastnej réžii. Samospráva v uplynulom období odstúpila od zmluvy so spoločnosťou Kosit West, ktorá služby v odpadovom hospodárstve v meste vykonávala od augusta 2023. Mesto pôvodne plánovalo na zber odpadu vyhlásiť nové verejné obstarávanie, poslanci mesta však na stredajšom (19. 6.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) rozhodli o tom, že úlohy prevezme radnica. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Zber zmesového komunálneho odpadu chce samospráva zabezpečovať prostredníctvom Strediska odpadového hospodárstva, ktoré už v súčasnosti zabezpečuje zber objemného, kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu. Zmesový a triedený odpad plánuje mesto zbierať od novembra. Dovtedy bude zber zabezpečovať spoločnosť Kosit West, s ktorou mesto rozviazalo zmluvu pre nezabezpečenie prevádzky zberného dvora.



Samospráva pôvodne plánovala vyhlásiť nový tender na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve, od plánu nakoniec ustúpila. "Pri prvej alternatíve hrozilo, že verejné obstarávanie nebude ukončené včas, pre možné prieťahy spôsobené uchádzačmi, ktoré nebudeme vedieť z objektívnych dôvodov ovplyvniť. To by znamenalo, že by mohla nastať situácia, že od novembra by nemal kto v našom meste vyvážať zmesový komunálny odpad," vysvetlila primátorka mesta Alexandra Pivková.



Zber odpadu v réžii mesta má podľa samosprávy priniesť rozšírenie vlastnej technickej a technologickej základne, možnosť operatívneho riešenia reklamácií či schopnosť ovplyvňovať náklady na službu v závislostí od rozpočtu mesta. "Naším cieľom, na rozdiel od súkromných firiem, nie je na odpadovom hospodárstve vytvárať zisk, ale hospodárne nakladať s poplatkom za odpad tak, aby sme občanom ponúkali čo najkvalitnejšie služby a aby sa tento poplatok čo najmenej zvyšoval," dodala Pivková.



Prevzatie zberu odpadu do rúk mesta si vyžiada i vstupné náklady, radnica počíta s dobudovaním zázemia pre novú časť strediska, potrebné je zabezpečiť aj vozidlá na zber odpadu. V súčasnosti má mesto jedno zberové vozidlo, potrebovať bude minimálne ďalšie tri. Techniku si plánuje najskôr prenajať, neskôr sa chce uchádzať o dotácie na nákup nových vozidiel. Mesto tiež počíta s vytvorením 14 nových pracovných miest na pozíciách vodič, manipulant, dispečer či administratívny pracovník.



Odpadové hospodárstvo bolo jednou z hlavných tém ostatného zasadnutia MsZ v Lučenci. Občania poslancom a vedeniu mesta priniesli aj približne 650 podpisov pod petíciou, v ktorej žiadajú výber spoločnosti na zber odpadu v meste na základe výsledkov verejného obstarávania či urýchlené otvorenie zberného dvora. Ten plánuje mesto prevádzkovať na Stredisku odpadového hospodárstva v lokalite Dolná Slatinka, kde sa nachádza aj mestská kompostáreň. Zberný dvor chce samospráva otvoriť po získaní povolenia od Okresného úradu Lučenec.