Lučenec chce do konca roka dokončiť dve cyklotrasy

Lučenec 16. marca (TASR) – Dve cyklotrasy s celkovou dĺžkou viac ako 7,1 kilometra plánuje postaviť v tomto roku samospráva Lučenca. Na sociálnej sieti to oznámila primátorka Alexandra Pivková s tým, že mesto už začalo s prípravnými prácami.



„Predpokladaný termín realizácie prác je marec až december 2021. V prípade nepriaznivého počasia sa môže ukončenie prác predĺžiť,“ informovala Pivková.



Prvá cyklocesta povedie z Lučenca do Haliče a má merať približne 5,5 kilometra. Druhá je naplánovaná z okresného mesta do Vidinej a jej dĺžka bude 1,67 kilometra.



„Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov a ostatné dotknuté subjekty sídliace v predmetnej lokalite žiadame o zhovievavosť a predovšetkým rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác,“ dodala primátorka.