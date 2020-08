Lučenec chce centrum Europe Direct prevádzkovať aspoň do roku 2025

Lučenec 20. augusta (TASR) – Minimálne do roku 2025 chce samospráva Lučenca prevádzkovať informačné centrum Europe Direct v priestoroch mestského informačného centra vo svojej historickej radnici na Ulici Dr. Herza. Zapojenie sa do príslušnej grantovej výzvy Európskej komisie schválili mestskí poslanci na svojom augustovom zasadnutí.



„Vzhľadom k situácii okolo Covid-19 sa v tomto roku nemohli realizovať naplánované aktivity, preto v prvom rade žiadame o predĺženie osobitnej dohody z roku 2020, ktorá by trvala do apríla 2021. Predkladáme aj ďalší projekt na roky 2021 až 2025, kde sa mení výška príspevku – 65 percent je z grantu, zvyšok spolufinancovanie mesta,“ priblížila vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová.



Dodala, že lučenecké centrum Europe Direct bolo doteraz jediným v rámci celého Banskobystrického kraja. „Svojimi aktivitami zabezpečovalo občanom ľahký prístup k informáciám o všetkých oblastiach činnosti Európskej únie na miestnej a regionálnej úrovni a možnosť vyjadriť sa aj vymieňať si názory, ktoré majú vplyv na každodenný život jej obyvateľov,“ uviedla Bérešová.



Centrum počas troch rokov svojej činnosti podľa nej zrealizovalo viac ako 30 podujatí pre rôzne cieľové skupiny, ktoré organizovalo v spolupráci s mestom Lučenec a ostatnými partnermi.