Lučenec chce obnoviť bývalé tenisové kurty pri futbalovom štadióne
Samospráva projektom reaguje na rastúci dopyt po dostupných športoviskách.
Autor TASR
Lučenec 6. apríla (TASR) - Mesto Lučenec chce zrekonštruovať športový areál bývalých tenisových kurtov, ktorý sa nachádza pri futbalovom štadióne. Dlhodobo nevyužívané športovisko plánuje obnoviť s pomocou dotácie, v prvej etape sa uchádza o vyše 320.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Samospráva projektom reaguje na rastúci dopyt po dostupných športoviskách. Areál niekdajších tenisových kurtov by po obnove opätovne slúžil širokej verejnosti, ale aj mládeži a športovým klubom pôsobiacim v meste a okolí. Na prvú etapu by mesto chcelo získať z Fondu na podporu športu približne 323.000 eur.
„Zahŕňať bude revitalizáciu existujúcej plochy na moderné tréningové ihrisko s trávnatou plochou, vybudovanie systému závlahy a inštaláciu osvetlenia hracej plochy, ktoré umožní využívanie areálu aj vo večerných hodinách,“ priblížila Baboľová s tým, že spolufinancovanie z mestského rozpočtu by v prípade realizácie projektu predstavovalo takmer 100.000 eur.
Radnica v rámci obnovy areálu bývalých tenisových kurtov v budúcnosti počíta aj s druhou etapou revitalizácie. Tá spočíva v odstránení nevyhovujúceho objektu bývalého zázemia športovcov a jeho nahradení novými kontajnerovými šatňami a sociálnymi zariadeniami.
„Súčasťou ďalšieho rozvoja bude aj osadenie exteriérových fitness prvkov, ktoré rozšíria možnosti aktívneho využívania areálu. Projekt počíta aj s rekonštrukciou bývalej tenisovej steny, ktorá môže slúžiť na tréningové účely, ako aj s opravou a úpravou poškodených spevnených plôch a chodníkov,“ doplnila hovorkyňa mesta.
