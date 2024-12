Lučenec chce obnoviť historickú hasičskú zbrojnicu, poslúžila by múzeu

Lučenec 31. decembra (TASR) - Mesto Lučenec chce komplexne zrekonštruovať historickú hasičskú zbrojnicu na Ulici Dr. Herza. Obnovené priestory by na svoje účely využilo susedné Mestské múzeum Lučenec. V objekte by tak vznikli nové expozície, skladové priestory i depozitár. Pre TASR to uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková.



Niekdajšia hasičská zbrojnica v centre mesta v minulosti tvorila jeden komplex s historickou radnicou, v ktorej už niekoľko rokov sídli mestské múzeum. V roku 2023 sa múzeu podarilo s pomocou dotácie obnoviť prízemie hasičskej zbrojnice, kde vznikla nová interaktívna expozícia s veľkorozmernou maketou Lučenca z roku 1907. Aktuálne samospráva pripravuje projekt komplexnej obnovy objektu, ktorý by v budúcnosti slúžil na účely mestského múzea.



"Na poschodí by pokračovali expozície Mestského múzea Lučenec. Uvidíme, či sa nám tam podarí inštalovať lekáreň doktora Vodu, ktorú návštevníci môžu v súčasnosti vidieť, žiaľ, iba zloženú na chodbe v múzeu. V podkroví by vznikli skladové priestory a depozitár. Zrekonštruovali by sa aj garáže, kde by tiež vznikli skladovacie priestory," priblížila Moravčíková s tým, že v nových priestoroch by svoju históriu chceli prezentovať i lučeneckí hasiči či mestskí policajti.



Na rekonštrukciu historickej hasičskej zbrojnice by samospráva chcela z európskych zdrojov získať dotáciu vo výške viac ako 740.000 eur. Predloženie žiadosti o finančný príspevok odobrili poslanci mesta na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mesto v rámci projektu počíta s obnovou fasády, výmenou okien a dverí, elektroinštalácie, kanalizácie, vykurovania či rozvodov vody. Projekt zahŕňa tiež obnovu strechy a rekonštrukciu interiéru.



Mestské múzeum Lučenec začalo svoju činnosť v roku 2016 v priestoroch historickej radnice, ktorú samospráva rok predtým zrekonštruovala. Zameriava na dejiny mesta, prezentuje i históriu smaltovní či zvonolejárske dielne, ktoré v Lučenci v minulosti pôsobili. V uplynulom období múzeum s pomocou dotácie zmodernizovalo i expozície, ktoré návštevníkov oboznamujú s históriou a výrobkami Sternlichtovej a Rakottyayho smaltovne či zvonmi lučeneckých zvonolejárov.