Lučenec chce obnoviť Tuhárske námestie, plánuje fontánu aj ihriská

Lučenec 17. mája (TASR) – Nevyužívaná a esteticky neatraktívna trávnatá plocha v Lučenci by sa mohla zmeniť na viacúčelový verejný priestor vhodný pre aktívny oddych a relax všetkých generácií. Tuhárske námestie chce samospráva obnoviť, na najbližšom mestskom zastupiteľstve (MsZ) budú poslanci hlasovať o predložení žiadosti o dotáciu na jeho rekonštrukciu.



„V centrálnej časti sa počíta s fontánou, s bezbariérovým riešením, umožňujúcim priamy prístup k vode. Výrazným výtvarným motívom sa stáva nízky múrik z farbeného betónu, vytvárajúci hranicu medzi plochami pohybových aktivít frekventovaného mestského ruchu a oddychovými parkovými plochami,“ opisuje samospráva svoj zámer v dôvodovej správe.



V časti nového parku chce mesto vybudovať zážitkovú záhradu s edukačnými prvkami. Súčasťou projektu sú aj plochy ihrísk rozdelené podľa vekových skupín, nezabúdajúc pritom na workoutové ihrisko pre dospelých, či zostavy pre seniorov a osoby so zníženou schopnosťou pohybu.



„V strede riešeného verejného priestoru je situovaná zelená plocha, a to lúka s doplnkovou zeleňou. Cez túto plochu prechádza hlavný peší ťah, v smere od základnej školy do priľahlých obytných častí,“ uvádza mesto. Nový verejný priestor by mali doplniť aj prvky na sedenie, nádoby na separovaný a komunálny odpad, stojany pre bicykle, či ekologické toalety pre psov a potreby pre psíčkarov.



Ako vyplýva z mestom zverejneného materiálu, samospráva chce požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o dotáciu vo výške 1.078.694,06 eura. Ďalších viac ako 56.000 eur plánuje na obnovu námestia hradiť z vlastných zdrojov v rámci spolufinancovania. O predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú poslanci mesta hlasovať v pondelok (24. 5.) na zasadnutí MsZ.