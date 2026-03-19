Lučenec chce od mája spustiť v centre mesta novú parkovaciu politiku
Autor TASR
Lučenec 19. marca (TASR) - Mesto Lučenec pripravilo novú parkovaciu politiku, v prvej fáze ju plánuje od mája spustiť v centre mesta. Nové pravidlá majú priniesť funkčnú reguláciu parkovania, nové spôsoby úhrady parkovného i efektívnejšiu kontrolu. Zisk z parkovného chce radnica investovať do dopravnej infraštruktúry. Lučenecká samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.
Novú parkovaciu politiku plánuje mesto spustiť v prvej etape v centre mesta a na parkovacích plochách na Rúbanisku II za poliklinikou. Celkovo pôjde o približne tisícku parkovacích miest.
„Za posledné roky došlo vo všetkých mestách na Slovensku k výraznému nárastu počtu osobných automobilov. Centrá miest a sídliská však boli budované v období, keď sa s takýmto objemom vozidiel nepočítalo, a preto ich kapacity dnes často nezodpovedajú aktuálnym potrebám,“ uviedla radnica.
Nový systém parkovania podľa mesta prinesie funkčnú reguláciu parkovania, presne vyznačené parkovacie miesta, efektívnejšiu kontrolu i nové spôsoby úhrady parkovného. Po novom bude možné krátkodobé parkovné uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS správou, pribudnú tiež nové smart automaty s online pripojením.
„Ročné a polročné parkovacie karty si záujemcovia budú môcť kúpiť nielen na predajných miestach, ale aj prostredníctvom webovej stránky mesta,“ doplnila radnica.
Kontrolu parkovania ako aj kontrolu uhrádzania parkovného bude zabezpečovať mestská polícia. Mestskí policajti majú už dnes možnosť vstupovať do databáz a evidencií a po naskenovaní evidenčného čísla vozidla zistiť, či má vozidlo uhradené parkovné. Samospráva zároveň získala približne 200.000 eur na obstaranie novej modernej techniky umožňujúcej automatickú identifikáciu vozidiel, ktoré nemajú zaplatené parkovné.
Správu a výber parkovného bude po novom zabezpečovať samotná samospráva. „Tento model umožní finančné prostriedky získané z parkovania použiť na budovanie nových parkovacích miest a zlepšovanie dopravnej infraštruktúry,“ uviedlo mesto s tým, že má vytypované plochy v rôznych lokalitách mesta, kde by mohli vzniknúť nové parkovacie miesta.
Novú parkovaciu politiku by lučenecká samospráva chcela spustiť od 1. mája. Predchádzať tomu musí schválenie nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na mestskom zastupiteľstve, mestskí poslanci majú o bode rokovať v apríli.
