Lučenec chce pre mestskú políciu kúpiť systém na kontrolu parkovania

Lučenec 4. septembra (TASR) - Mesto Lučenec chce rozšíriť kamerový systém mestskej polície (MsP). Zakúpiť plánuje aj smart techniku, ktorú by mestskí policajti využívali pri kontrolách po zavedení novej parkovacej politiky. V rámci oboch projektov sa chce samospráva uchádzať o dotácie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Kamerový systém v Lučenci v súčasnosti pozostáva z 28 statických a 27 otočných kamier. Využívané sú pri odhaľovaní a objasňovaní priestupkov i závažných trestných činov. Mestské kamery sledujú nepretržite pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená ešte v roku 2015. "Kamery najčastejšie zachytia priestupky pri parkovaní, porušovania všeobecne záväzných nariadení mesta, vreckové krádeže, lúpeže či výtržnosti," priblížil náčelník MsP Lučenec Ján Tuček.



Počet kamier v meste chce samospráva rozšíriť s pomocou dotácie od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, na tento účel by chcela získať približne 40.000 eur. "Nové kamery pôjdu do lokalít, ktoré doposiaľ monitorované nie sú. Rozpočet projektu je prispôsobený vyhlásenej výzve, budeme sa uchádzať o financie na zakúpenie približne 17 kamier spolu s potrebným softvérom," doplnila primátorka mesta Alexandra Pivková.



Približne 200.000 eur by mesto chcelo získať aj na obstaranie technológie, ktorú by mestskí policajti využívali pri kontrolách po zavedení novej parkovacej politiky. Vďaka smart systému by dokázali rýchlo a efektívne kontrolovať, či majú autá zaplatené parkovné, technológia totiž dokáže automaticky identifikovať vozidlá bez platného parkovného.



"Cieľom novej parkovacej politiky je zjednodušenie využívania parkovacích služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Chceme tiež získať lepší prehľad o vyťaženosti jednotlivých parkovísk a zefektívniť výber poplatkov za parkovanie. Financie následne použijeme na budovanie nových parkovísk," priblížila Pivková s tým, že novú parkovaciu politiku by chcela samospráva v prvom kroku spustiť v centre mesta.