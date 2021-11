Lučenec chce rekonštruovať interiér budovy Divadla B. S. Timravy

Lučenec 4. novembra (TASR) – Lučenecká samospráva chce zrekonštruovať budovu Divadla B. S. Timravy. Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci mesta schválili podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky na obnovu interiéru divadla i jeho debarierizáciu. TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



Budova divadla bola postavená v 50. rokoch minulého storočia, od vtedy až po súčasnosť plní funkciu kultúrnej inštitúcie. Podľa mesta si stavba vzhľadom k svojmu veku vyžaduje rekonštrukciu na zabezpečenie jej ďalšieho technického fungovania. Potrebné sú i zásahy, vďaka ktorým by sa divadlo vedelo prispôsobiť požiadavkám súčasných návštevníkov.



„V súčasnosti už prebehla rekonštrukcia elektroinštalácií a aktuálne prebieha rekonštrukcia strechy a zvodov z vlastných zdrojov mesta Lučenec. Avšak aj interiér budovy si zaslúži pozornosť a obnovu,“ priblížil Barančok s tým, že samospráva na tento účel podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 200.000 eur.



V rámci projektu mesto počíta s výmenou podlahovej krytiny v hľadisku, sedadiel či obkladu divadelnej sály. Tú by navyše chceli vybaviť i germicídnymi žiaričmi. „Očakávame vytvorenie moderného a súčasne už aj čiastočne bezbariérového priestoru, ktorý umožní účasť na podujatiach pre široké spektrum verejnosti,“ uviedol hovorca mesta.



Druhou žiadosťou o NFP sa mesto pokúsi získať prostriedky na debarierizáciu divadla, aby prístup na predstavenia uľahčili aj osobám so zdravotným znevýhodnením. Divadlu aktuálne bezbariérový vstup chýba, v prípade schválenia projektu budú vybudované vstupné rampy pre imobilných pri vstupoch do bočných krídel budovy.