Lučenec chce skvalitniť verejné osvetlenie a zabezpečiť jeho údržbu

Lučenec 13. novembra (TASR) – Skvalitnenie verejného osvetlenia v Lučenci a zabezpečenie jeho údržby je predmetom verejného obstarávania na dodávateľa, ktoré schválili mestskí poslanci na jednom zo svojich posledných zasadnutí. Predpokladaná hodnota zákazky je 6,1 milióna eur na 15 rokov.



Podľa prednostu Igora Kornieta vychádzala samospráva pri stanovovaní podmienok verejného obstarávania z dvoch základných východísk. „Prvým boli súčasné náklady na prevádzku verejného osvetlenia a druhým to, čo osvetlenie potrebuje z hľadiska zvýšenia bezpečnosti, kvality a prevádzkyschopnosti. Zmyslom je posunúť ho na vyššiu kvalitatívnu úroveň,“ konkretizoval.



Podľa primátorky Alexandry Pivkovej stále vyhodnocujú podnety občanov na verejné osvetlenie. „Samozrejme, svietime, robíme údržbu, ale vieme si predstaviť zabezpečovať osvetlenie aj úspornejšie a modernejšie,“ podotkla primátorka.



Dodala, že v ňom chcú navyše vidieť aj smart prvky. „Riešili by nielen úsporné svietenie, ale vedeli by sme regulovať dopravu, zisťovať kvalitu ovzdušia a iné parametre, či cez mobilnú sieť upozorňovať na zaujímavosti a kultúrne podujatia v meste,“ načrtla Pivková.



Poslankyňa Renáta Endrödyová podotkla, že pred prerokovaním návrhu poslanci nedostali príslušný materiál. „Nepopieram, že toto verejné obstarávanie je dôležité konečne urobiť. Veď so starostlivosťou o verejné osvetlenie meškáme, ak dobre viem, už rok a pol nemáme zmluvu. Vieme, aké sú problémy s osvetlením, každú chvíľu niekde vypadáva. Možno aj ten materiál je v poriadku, ale my to nemôžeme vedieť, ak nemáme čas sa s ním oboznámiť,“ zdôraznila.