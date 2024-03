Lučenec chce v MHD zaviesť viaceré zmeny, počíta aj s platbou kartou

Lučenec 4. marca (TASR) - Mesto Lučenec počíta v rámci aktuálne prebiehajúceho verejného obstarávania na nového dopravcu mestskej hromadnej dopravy (MHD) s viacerými zmenami a novinkami. Podmienkou tendra je moderné vybavenie autobusov, vrátane WiFi či nabíjacích zásuviek, ale tiež rozšírenie možností nákupu cestovných lístkov napríklad o platbu kartou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Súťaž na výber nového dopravcu MHD v Lučenci na obdobie desiatich rokov vyhlásila samospráva v druhej polovici februára. V rámci súťažných podmienok mesto stanovilo viacero technických a prevádzkových štandardov, ktoré musí dodávateľ služby splniť.



"Patrí k nim napríklad priemerný vek vozidla v prvom a druhom roku poskytovania služby vo výške troch rokov, nový vizuál vozidiel podľa súťažných podkladov, bezbariérový vstup do vozidiel, výbava vo vozidlách pre slabozrakých a nevidiacich či palubný počítač vo všetkých vozidlách, ktorý zaznamenáva údaje o počte cestujúcich, predaných lístkov, informácie o reálnej polohe vozidla či príchod a odchod zo zastávky," priblížila Baboľová.



Mesto od budúceho dopravcu požaduje aj mobilnú aplikáciu s informáciami o MHD či online predaj lístkov cez e-shop a mobilnú aplikáciu. Všetky vozidlá majú byť vybavené klimatizáciou, kamerovým systémom, internetovým pripojením a nabíjacími zásuvkami. Súťažné podmienky počítajú aj so zabezpečením osadenia nových označovníkov na autobusových zastávkach či desiatkou elektronických zastávkových tabúľ.



"Cestovanie v mestskej autobusovej doprave zjednoduší aj rozšírenie možností nákupu cestovných lístkov. Mesto Lučenec požaduje od dopravcu, aby zabezpečil predaj cestovných dokladov u vodiča pri nástupe do vozidla v hotovosti a aj bezhotovostne, a to bezkontaktnou čipovou kartou, mobilnou aplikáciou, platobnou kartou alebo NFC zariadením. Zároveň umožní cestujúcim zakúpiť si lístok prostredníctvom označovačov umiestnených vo vozidle s možnosťou bezhotovostnej úhrady," dodala Baboľová.



MHD v Lučenci pozostáva z piatich autobusových liniek. Zmluva uzavretá so spoločnosťou SAD Lučenec, ktorá verejnú autobusovú dopravu v meste zabezpečuje v súčasnosti, sa končí 30. apríla. Tender na nového dopravcu trvá do 18. marca, predpokladaná hodnota zákazky je viac ako deväť miliónov eur. Očakávaný termín nástupu nového dopravcu je 1. máj.