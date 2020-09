Lučenec chce v tomto roku investovať do opráv ciest takmer 1,3 mil.eur

Lučenec 23. septembra (TASR) – Sumu takmer 1,3 milióna eur plánuje do konca aktuálneho roka investovať do rekonštrukcií miestnych komunikácií samospráva Lučenca. Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informovala primátorka Alexandra Pivková.



„V rozpočte sú schválené a v súčasnosti sa realizujú dve veľké rekonštrukcie miestnych komunikácií – Ulica M. R. Štefánika a A. Sládkoviča za takmer 460.000 eur. Taktiež sa vykonávajú opravy a rekonštrukcie chodníkov na sídliskách Rúbanisko I a III za zhruba 80.000 eur. Celkovo by mesto ešte v tomto roku zainvestovalo do opráv komunikácií, ak budú vhodné poveternostné podmienky a nezastaví nás COVID-19, takmer 1,3 milióna eur,“ konkretizovala primátorka.



V budúcom roku Lučenec podľa nej plánuje pokračovať v rekonštrukciách a opravách ciest aj chodníkov. „Pripravujeme zoznam a špecifikáciu opráv a rekonštrukcií najkritickejších komunikácií z mimorozpočtových zdrojov s predpokladom viac ako jeden milión eur. Budeme však aj naďalej hľadať ďalšie možnosti financovania zlého technického stavu našich ciest a chodníkov, ktoré ako investičný dlh tlačíme pred sebou doslova niekoľko desaťročí,“ dodala primátorka.