Lučenec chce získať 1,5 milióna eur na nový denný stacionár

Lučenec 29. januára (TASR) - Mesto Lučenec chce rozšíriť služby poskytované v sociálnej oblasti. Samospráva sa uchádza o 1,5 milióna eur na zriadenie nového denného stacionára, dotáciu by mesto chcelo získať z plánu obnovy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Motiváciou k zriadeniu denného stacionára je podľa mesta veľký dopyt po zariadení poskytujúcom komplexné sociálne služby. Stacionár by mohli využívať zdravotne znevýhodnení klienti žijúci izolovane alebo s pracujúcimi príbuznými, ktorí počas dňa potrebujú pomoc, podporu a odbornú starostlivosť.



"Takmer 20 percent obyvateľov nášho mesta má 65 a viac rokov, táto veková skupina je najviac zastúpená aj v rámci zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorým je denný stacionár určený. Denný stacionár klientom prinesie moderné miesto na príjemné trávenie voľného času, socializáciu v komunite za asistencie odborného personálu," priblížila primátorka mesta Alexandra Pivková.



Nový denný stacionár by samospráva chcela zriadiť v budove na Ulici Dr. Herza v širšom centre mesta, ktorú sa prostredníctvom dotácií snaží už niekoľko rokov obnoviť. V prípade získania dotácie by mesto zrekonštruovalo fasádu, strechu i okná budovy. Realizovaná by bola aj kompletná rekonštrukcia zdravotechniky, rozvodov plynu a elektriny, pribudlo by tiež nové zariadenie interiéru či zdroj vykurovania.



Po komplexnej rekonštrukcii objektu by v priestoroch vznikol denný stacionár s kapacitou pre 25 klientov. Zariadenie by prinieslo aj vznik desiatich nových pracovných miest. Rozpočet projektu je predbežne vyčíslený na 1.512.000 eur.



"Denný stacionár namiesto inštitucionalizovanej starostlivosti poskytuje vyhľadávanú komunitnú starostlivosť a rôznorodé sociálne služby v súlade s potrebami klientov. Výhodou denného stacionára je, že klienti nestratia kontakt s rodinou. Počas dňa bude pre nich pripravený celý rad záujmových, terapeutických, kultúrnych a duchovných aktivít. Okrem toho plánujeme klientom taktiež poskytovať sociálne poradenstvo," uviedla Pivková s tým, že v zariadení by klienti a ich rodinní príslušníci našli aj psychologickú pomoc.



Mesto Lučenec v oblasti sociálnych služieb v súčasnosti poskytuje domácu opatrovateľskú službu a sociálne poradenstvo či sociálne služby krízovej intervencie. Samospráva tiež požičiava pomôcky osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, prevádzkuje nocľaháreň, práčovňu, komunitné centrá a dve denné centrá seniorov. Denný stacionár s kapacitou pre 29 osôb v meste prevádzkuje nezisková organizácia.