Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Regióny

Lučenec chce získať vyše 230.000 eur na vybudovanie novej cyklotrasy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Predloženie žiadosti o dotáciu odobrili mestskí poslanci na utorňajšom (17. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).

Autor TASR
Lučenec 19. februára (TASR) - Mesto Lučenec chce z európskych zdrojov získať vyše 230.000 eur na vybudovanie novej cyklistickej cestičky pozdĺž Tuhárskeho potoka. Predloženie žiadosti o dotáciu odobrili mestskí poslanci na utorňajšom (17. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).

Projekt cyklistickej cestičky pozdĺž Tuhárskeho potoka počíta s vybudovaním cyklistickej komunikácie v úseku od ulice J. A. Komenského po ulicu Lúčna. „Trasa prirodzene prepája dôležité mestské lokality, minimalizuje kolíziu s motorovou dopravou a zároveň umožňuje postupné napojenie na ďalšie cyklistické vetvy v území,“ uviedla samospráva v dôvodovej správe predloženej na MsZ s tým, že projekt rieši aj reálny dopravný problém v danej lokalite a nadväzuje na ďalšie plánované cyklotrasy.

Súčasťou samotného projektu má byť výstavba cyklistickej komunikácie pozdĺž Tuhárskeho potoka s celkovou dĺžkou viac ako 620 metrov. Počíta sa aj s doplnkovou infraštruktúrou, ako sú stojany, odpočinkové miesta, značenie či s výsadbou zelene a úpravou okolia. Na realizáciu projektu by chcelo mesto z eurofondov získať vyše 230.000 eur, samospráva by pri schválení dotácie spolufinancovala len prípadné neoprávnené výdavky.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko