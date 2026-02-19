< sekcia Regióny
Lučenec chce získať vyše 230.000 eur na vybudovanie novej cyklotrasy
Predloženie žiadosti o dotáciu odobrili mestskí poslanci na utorňajšom (17. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Autor TASR
Lučenec 19. februára (TASR) - Mesto Lučenec chce z európskych zdrojov získať vyše 230.000 eur na vybudovanie novej cyklistickej cestičky pozdĺž Tuhárskeho potoka. Predloženie žiadosti o dotáciu odobrili mestskí poslanci na utorňajšom (17. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Projekt cyklistickej cestičky pozdĺž Tuhárskeho potoka počíta s vybudovaním cyklistickej komunikácie v úseku od ulice J. A. Komenského po ulicu Lúčna. „Trasa prirodzene prepája dôležité mestské lokality, minimalizuje kolíziu s motorovou dopravou a zároveň umožňuje postupné napojenie na ďalšie cyklistické vetvy v území,“ uviedla samospráva v dôvodovej správe predloženej na MsZ s tým, že projekt rieši aj reálny dopravný problém v danej lokalite a nadväzuje na ďalšie plánované cyklotrasy.
Súčasťou samotného projektu má byť výstavba cyklistickej komunikácie pozdĺž Tuhárskeho potoka s celkovou dĺžkou viac ako 620 metrov. Počíta sa aj s doplnkovou infraštruktúrou, ako sú stojany, odpočinkové miesta, značenie či s výsadbou zelene a úpravou okolia. Na realizáciu projektu by chcelo mesto z eurofondov získať vyše 230.000 eur, samospráva by pri schválení dotácie spolufinancovala len prípadné neoprávnené výdavky.
