Lučenec chce zrekonštruovať Novohradskú ulicu v celej jej dĺžke

Lučenec 9. februára (TASR) - Mesto Lučenec plánuje komplexnú rekonštrukciu frekventovanej Novohradskej ulice v celej jej dĺžke. V rámci projektu počíta s úpravou povrchov, výsadbou zelene i vodnými prvkami, prihliadnuť chce aj na bezpečnosť chodcov a cyklistov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Novohradská ulica v Lučenci by sa podľa mesta mala po komplexnej rekonštrukcii zmeniť na priestrannú modernú ulicu tvorenú širokými chodníkmi po bokoch, jazdnými pruhmi pre vozidlá, cyklopruhmi, zastávkou MHD, novým osvetlením, ako aj plochami na odstavenie motorových vozidiel v pozdĺžnom či šikmom smere.



"Cieľom projektu je modernizácia miestnej komunikácie a doplnenie technicko-kvalitatívnych prvkov, ktoré súčasná miestna komunikácia neobsahuje. Vďaka rekonštrukcii sa tiež urýchli a skvalitní presun občanov hlavne prostredníctvom motorových vozidiel, ale aj peších," uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



Celkový vzhľad ulice má byť v rámci rekonštrukcie dotvorený stromoradiami a oddychovými plochami so zeleňou, mestským mobiliárom či fontánou. Projekt má reflektovať aj na klimatickú zmenu a riešiť spôsob nakladania s dažďovými vodami tak, aby boli zadržiavané v území a neboli odvádzané automaticky do kanalizačnej siete.



K rekonštrukcii Novohradskej ulice už má samospráva vypracovanú projektovú dokumentáciu, celý projekt je rozdelený na tri vetvy. Mesto predložilo aj žiadosti o nenávratné finančné príspevky spolu v hodnote približne 3,8 milióna eur. O financie sa uchádza z Integrovaného územného plánu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Integrovanej územnej stratégie BBSK. O ďalšie financie na komplexnú obnovu Novohradskej ulice sa plánuje uchádzať aj z iných zdrojov.