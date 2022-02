Lučenec disponuje s priestormi na ubytovanie desiatok ľudí z Ukrajiny

Lučenec 28. februára (TASR) – Mesto Lučenec má k dispozícii ubytovacie priestory pre desiatky ľudí utekajúcich pred vojnou z územia Ukrajiny. Samospráva tiež organizuje zbierku materiálnej pomoci, vyzbierané veci bude posúvať humanitárnym organizáciám a samosprávam na východnom Slovensku. TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



"K dispozícii je ubytovanie v rekreačnej oblasti Ružiná, v bytoch na futbalovom štadióne, byt v kine Apollo a k dispozícii má mesto aj štyri garsónky. V prípade núdzovej situácie má mesto pripravené ubytovanie v amfiteátri, v budove Kina Apollo či v budove Divadla B. S. Timravy," priblížil Barančok.



Mestská spoločnosť Spool má navyše k dispozícii tri štandardné a okamžite využiteľné byty a tiež 11 bytov bez zariadenia. Mesto preto vyhlási i zbierku nábytku, o ktorej bude bližšie informovať už čoskoro.



Samospráva pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny organizuje i zbierku materiálnej pomoci, tú možno priniesť do budovy radnice či do komunitného centra na Námestí republiky. Do priestorov mestského úradu je zas možné priniesť lieky a zdravotnícke pomôcky. Materiálnu pomoc v Lučenci zhromažďujú i Centrum pomoci Domček – Vaša charita a Slovenský Červený kríž Lučenec.



Mesto Lučenec je v aktuálnej situácii pripravené pomôcť i finančne. Vo Fonde pomoci mesta Lučenec, ktorý vznikol v krízovej situácii pandémie nového koronavírusu, má naďalej k dispozícii 3500 eur. "Mesto Lučenec je pripravené tieto prostriedky použiť na výdavky spojené s pomocou pre Ukrajinu," dodal Barančok s tým, že samospráva je v kontakte i so svojím partnerským ukrajinským mestom Zolotonoša.