Lučenec sa do týždňa mobility zapojí nočným behom i bezplatnou MHD

Lučenec 20. septembra (TASR) – Do Európskeho týždňa mobility sa v Lučenci zapoja Nočným behom mesta Lučenec, výzvou Dobrodružstvo bicykla či bezplatnou mestskou hromadnou dopravou (MHD). TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



„Pre občanov sme pripravili sériu podujatí a akcií, ktorými sme sa aj tento rok zapojili do Európskeho týždňa mobility a podporili tak kampaň za udržateľnejšiu formu dopravy. Pre cestujúcich je taktiež pripravená bezplatná mestská hromadná doprava,“ priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková s tým, že cestovať MHD zdarma bude možné počas stredy (22. 9.).



V rámci týždňa mobility sa v stredu v Lučenci uskutoční aj Nočný beh mestom Lučenec, súčasťou podujatia budú taktiež rôzne sprievodné aktivity, hudobný program či cyklotrailová šou. Samospráva pre obyvateľov mesta pripravila i výzvu Dobrodružstvo bicykla, ktorej cieľom je priblížiť zaujímavé príbehy a zážitky starých bicyklov.



„Vytvoríme tak živú galériu na mestskej tržnici, keďže k bicyklom zverejníme aj príbehy, ktoré sa k nim viažu,“ vysvetlil Barančok. Staré bicykle môže verejnosť priniesť do Mestského múzea, najlepšie príbehy budú ocenené vecnými cenami.



Európsky týždeň mobility sa koná každoročne od 16. do 22. septembra, témou aktuálneho ročníka je heslo „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. V roku 2020 sa do kampane zapojilo celkom 2945 samospráv z 53 krajín, v rámci Slovenska to bolo 55 miest a obcí vrátane Lučenca.