Divadelná jeseň prinesie 23 divadelných predstavení

Lučenec 3. októbra (TASR) - V poradí 33. ročník festivalu Divadelná jeseň prinesie do regiónov Novohrad a Malohont v najbližších týždňoch celkom 23 divadelných predstavení. Centrom festivalu bude mesto Lučenec, divadelné súbory sa však predstavia i v Poltári a siedmich obciach regiónu. TASR o tom informoval Ján Šnúrik z Novohradského osvetového strediska.



Divadelná jeseň prinesie do Novohradu a Malohontu predstavenia ochotníckych i profesionálnych zoskupení. Divadelníci v rámci festivalu zavítajú do Lučenca, Poltára, Kokavy nad Rimavicou, Tomášoviec, Trebeľoviec, Haliče, Podrečian a Lovinobane, pripravené majú inscenácie pre deti, mládež i dospelých.



"Festival otvoria vo štvrtok 10. októbra 2024 v lučeneckom kine Apollo členovia Divadla pri kolkárni z Handlovej rozprávkou o odhodených hračkách pod názvom Smiechtisko, ktorá je o mieste, kde končia hračky, ktoré deti vyhodia do smetí," priblížil Šnúrik s tým, že séria divadelných predstavení v rámci festivalu bude trvať až do 28. novembra.



Divadelná jeseň prinesie do regiónu aj viaceré sprievodné podujatia. Pripravené sú workshopy, súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy s názvom Timravina studnička, vystúpenia detských divadelných súborov či súťaž v divadelnej improvizácii.



Festival Divadelná jeseň organizuje Novohradské osvetové stredisko spolu s mestom Lučenec. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.