Lučenec hospodáril v roku 2020 s prebytkom viac ako 2,7 milióna eur

Lučenec 31. mája (TASR) – Mesto Lučenec hospodárilo v roku 2020 s prebytkom 2.718.390 eur, v rezervnom fonde má v roku 2021 k dispozícii viac ako 2,1 milióna eur. Samospráva o tom informovala prostredníctvom sociálnej siete.



„Priaznivé hospodárenie sme dosiahli na základe lepšieho plnenia príjmov podielových daní, ako bola prognóza, dobrého plnenia miestnych daní a poplatkov, ako aj poskytnutia návratnej finančnej výpomoci zo štátu na vykrytie výpadku podielových daní v sume 595.872 eur na investície do majetku mesta,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



Mesto Lučenec vrátane rozpočtových organizácií dosiahlo v minulom roku rozpočtové príjmy vo výške 26.391.413 eur a rozpočtové výdavky na úrovni 23.673.023 eur. Po vylúčení zostatku nepoužitých dotácií a grantov z výsledku hospodárenia ostáva z prebytku na rozdelenie do peňažných fondov mesta 1.849.279 eur. Samospráva má tiež k dispozícii nerozdelené zdroje z roku 2020 z rezervného fondu, a to vo výške 279.000 eur.



Napriek úspore a pandémii nového koronavírusu dokázalo mesto v roku 2020 v rámci kapitálových výdavkov zrealizovať projekty vo výške viac ako 1,7 milióna eur, celkovo pritom do rozvojových projektov smerovalo v minulom roku viac ako 3,5 milióna eur. „Dobrým hospodárením v roku 2020 sme vytvorili značné finančné prostriedky na investičné akcie na rok 2021,“ informovala samospráva s tým, že v nasledujúcich mesiacoch plánuje realizáciu viacerých projektov.