Lučenec je „lepším“ okresom, napriek tomu vytvorí 8 odberných tímov

Lučenec 29. januára (TASR) – Dokopy osem odberných tímov na testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 bude pracovať počas nadchádzajúceho víkendu v meste Lučenec. Informovala o tom na sociálnej sieti primátorka Alexandra Pivková, podľa ktorej v meste testovať nemusia, ale chcú.



„Lučenec sa aj napriek dobrému výsledku z testovania, ktoré sa uskutočnilo počas minulého víkendu, rozhodol ponúknuť občanom mesta a okolia možnosť opätovne sa otestovať. Snahou je v čo najväčšej možnej miere znížiť mieru pozitivity v našom regióne, aby sme sa po zavedení COVID automatu nachádzali v najlepšej možnej fáze, ktorá by mohla znamenať aj rýchlejší návrat detí do školských zariadení,“ vysvetlila primátorka.



Počas prvého kola celoplošného skríningového testovania od 18. do 26. januára dosiahla pozitivita testov v Lučeneckom okrese podiel 0,65 percenta. Vďaka tomu sa zaradil medzi 36 okresov, v ktorých sa druhé kolo skríningového testovania nemusí uskutočniť.