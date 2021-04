Lučenec je podľa primátorky pripravený čerpať eurofondy

Lučenec 14. apríla (TASR) – Lučenec ako jadrové mesto hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho centra Novohradu s 15 priľahlými obcami je pripravené na čerpanie eurofondov. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka Alexandra Pivková.



„Veríme, že v regióne budeme úspešní pri čerpaní eurofondov a mesto Lučenec spolu s obcami zahrnutými do tohto územia zvýši kvalitu života obyvateľov v štyroch prioritách. Je to investovanie do ľudského a sociálneho kapitálu, investovanie do dopravnej a komunikačnej infraštruktúry, chytrý manažment prírodných zdrojov a presadzovanie participatívneho prístupu,“ konkretizovala Pivková.



Dodala, že o vstupných správach a stanovení časového plánu ďalšieho postupu prác a aktivít hovorili so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na online stretnutí počas aktuálneho týždňa.