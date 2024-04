Kosit West sa pre situáciu so zberným dvorom obrátila na prokuratúru

Lučenec 5. apríla (TASR) - Spoločnosť Kosit West sa pre situáciu okolo prevádzky zberného dvora v Lučenci obrátila na prokuratúru. Firma šesť mesiacov čaká na povolenie na prevádzku zberného dvora, postup Okresného úradu (OÚ) Lučenec hodnotí ako účelové predlžovanie konania. Úrad konštatuje, že koná v súlade so zákonom.



Spoločnosť Kosit West zabezpečuje v Lučenci služby v oblasti odpadového hospodárstva od začiatku augusta 2023 na základe výsledkov verejného obstarávania. Od začiatku tohto roka mala firma v meste prevádzkovať aj zberný dvor, ten sa rozhodla zriadiť na ulici A. Jiráska.



"Zberný dvor bol vybavený všetkou potrebnou infraštruktúrou a novými veľkokapacitnými kontajnermi už ku koncu novembra 2023. Od 1. januára 2024 tak spoločnosť Kosit West bola plne prevádzkovo pripravená na prijímanie odpadu od obyvateľov Lučenca prostredníctvom zariadenia zberného dvora," uviedla vedúca oddelenia marketingu a PR spoločnosti Slavomíra Brzová.



Firma začiatkom januára prevádzku zberného dvora v Lučenci spustila, podľa OÚ Lučenec sa však pre chýbajúci súhlas dopustila správneho deliktu. Úrad preto spoločnosti v polovici februára nariadil prevádzku zberného dvora ukončiť. O povolenie na prevádzku pritom firma Kosit West žiadala ešte v septembri 2023.



"V rámci obhliadky dňa 30. novembra 2023 OÚ dokonca potvrdil, že zberný dvor spĺňa všetky požiadavky na povolenie prevádzky. Napriek tomu, po vyše šiestich mesiacoch od podania žiadosti, zberný dvor stále nemá od OÚ v Lučenci prevádzkové povolenie," skonštatovala Brzová. Dodala tiež, že OÚ nežiadal o žiadne dodatočné stavebné úpravy či doplnenie dokumentácie, firma tak postup úradu hodnotí ako účelové predlžovanie konania a chce, aby záležitosť preskúmali orgány činné v trestnom konaní.



Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Lučenec v reakcii pre TASR skonštatoval, že postupuje v súlade so zákonom, konanie o vydaní súhlasu na prevádzku zberného dvora v Lučenci je v súčasnosti prerušené. "Pre pokračovanie v konaní je nevyhnuté nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o podnete odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Lučenec vo veci posúdenia prevádzky z hľadiska zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie," uviedol OÚ Lučenec.



Situáciou okolo zberného dvora v Lučenci sa zaoberá aj enviropolícia, vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci v druhej polovici marca pre neplnenie jednej zo zamzmluvnených služieb, a to prevádzka zberného dvora, schválilo odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Kosit West s poskytnutím dodatočnej lehoty v trvaní 35 dní.