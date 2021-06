Na kúpalisku v Lučenci bude možnosť pripojiť sa na internet

Lučenec 28. júna (TASR) – Mestské kúpalisko v Lučenci odštartuje letnú sezónu od začiatku júla. Ako na sociálnej sieti informovala samospráva, tohtoročnou novinkou bude bezplatné Wi-fi pripojenie.



Na letnú sezónu začala samospráva kúpalisko pripravovať ešte v máji, v týchto dňoch práce v areáli postupne finišujú. Svoje brány otvorí kúpalisko vo štvrtok (1. 7.), návštevníkom bude k dispozícii detský a rekreačný bazén, v ktorom teplota vody dosahuje 29°C.



Kúpalisko bude počas leta otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h. V utorok, štvrtok a sobotu ponúka plavcom možnosť večerného plávania v čase od 19.30 do 21.00 h. „Vstup do 15 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby, ktorá za dieťa plne zodpovedá,“ pripomína samospráva.



Mestské kúpalisko v Lučenci prešlo v roku 2020 čiastočnou rekonštrukciou, obnovy sa dočkali odvodové kanáliky na okraji bazéna slúžiace na filtráciu vody, či bazéniky na čistenie chodidiel od nečistôt, ktoré sa nachádzajú pred vstupom do bazéna. Na jeho dne pribudli i plavecké čiary, ktoré plavcom uľahčujú orientáciu.