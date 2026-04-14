Lučenec finišuje s čistením ulíc a chodníkov po zimnej údržbe
Samospráva pripomína, že v rámci údržby zabezpečuje strojné čistenie miestnych ciest a chodníkov, ťažšie dostupné miesta dočisťujú ručne aktivační pracovníci.
Autor TASR
Lučenec 14. apríla (TASR) - Mesto Lučenec v aktuálnom období finišuje s čistením ulíc, chodníkov a spevnených plôch po zimnej údržbe. S jarnou údržbou komunikácií začala samospráva začiatkom marca, prioritou boli najfrekventovanejšie úseky. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„Cieľom prác, ktoré prebiehajú v pracovné dni od 6.00 h, je odstrániť zvyšky posypových materiálov, prach a nánosy nečistôt nahromadené počas zimy,“ priblížilo mesto s tým, že údržba zvyšuje estetickú úroveň mesta i komfort obyvateľov.
V uplynulých dňoch sa radnica v rámci čistenia zamerala na viacero ulíc v rôznych lokalitách mesta. Jarná údržba bola realizovaná aj na chodníkoch a spevnených plochách na Tuhárskom námestí, Ulici M. R. Štefánika, Štúrovej, Bernolákovej, Vajanského či Petöfiho ulíc a tiež na parkoviskách pri tržnici, obchodnom centre a okresnom úrade. „Zároveň sa strojne vyčistil mestský park, cyklochodník Lučenec - Vidiná a lávka do Opatovej,“ dodalo mesto.
Samospráva pripomína, že v rámci údržby zabezpečuje strojné čistenie miestnych ciest a chodníkov, ťažšie dostupné miesta dočisťujú ručne aktivační pracovníci. Cesty I. triedy v rámci mesta má na starosti Slovenská správa ciest, regionálna správa ciest zas zabezpečuje čistotu ciest II. a III. triedy.
„Cieľom prác, ktoré prebiehajú v pracovné dni od 6.00 h, je odstrániť zvyšky posypových materiálov, prach a nánosy nečistôt nahromadené počas zimy,“ priblížilo mesto s tým, že údržba zvyšuje estetickú úroveň mesta i komfort obyvateľov.
V uplynulých dňoch sa radnica v rámci čistenia zamerala na viacero ulíc v rôznych lokalitách mesta. Jarná údržba bola realizovaná aj na chodníkoch a spevnených plochách na Tuhárskom námestí, Ulici M. R. Štefánika, Štúrovej, Bernolákovej, Vajanského či Petöfiho ulíc a tiež na parkoviskách pri tržnici, obchodnom centre a okresnom úrade. „Zároveň sa strojne vyčistil mestský park, cyklochodník Lučenec - Vidiná a lávka do Opatovej,“ dodalo mesto.
Samospráva pripomína, že v rámci údržby zabezpečuje strojné čistenie miestnych ciest a chodníkov, ťažšie dostupné miesta dočisťujú ručne aktivační pracovníci. Cesty I. triedy v rámci mesta má na starosti Slovenská správa ciest, regionálna správa ciest zas zabezpečuje čistotu ciest II. a III. triedy.