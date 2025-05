Lučenec pre sezónu kosenia predlžuje otváraciu dobu kompostárne

Lučenec 6. mája (TASR) - V súvislosti so sezónou prác v záhrade a kosením trávnikov mesto predlžuje otváraciu dobu mestskej kompostárne. Občania tam môžu odviezť zelený odpad a v prípade záujmu si prevziať kompost na vlastné využitie. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



Mesto Lučenec začalo v uplynulých dňoch zabezpečovať vývoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý najčastejšie tvorí tráva či konáre. Vývoz z 240-litrových hnedých nádob realizuje podľa harmonogramu od mája do októbra. V prípade, že majú občania zeleného odpadu viac, môžu ho odviezť do mestskej kompostárne v lokalite Dolná Slatinka.



Kompostáreň v Lučenci bude počas letnej prevádzkovej doby otvorená v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7.30 do 15.30 h, v stredu do 17.30 a každú nepárnu sobotu od 8.00 do 13.00 h. „Pripomíname, že rastlinný odpad umiestňujeme do 240-litrových nádob, nie na verejné priestranstvo. Do kuchynského odpadu nevhadzujeme obaly od potravín ani ďalšie plastové vrecká,“ dodala radnica.