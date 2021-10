Lučenecké cintoríny budú počas sviatkov otvorené dlhšie

Lučenec 25. októbra (TASR) – V Lučenci pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých pokračuje príprava cintorínov, samospráva s prácami začala už pred dvoma týždňami. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Andrej Barančok, na základe prevádzkového poriadku budú centrálny cintoríny i cintoríny v mestských častiach Opatová a Malá Ves počas Dušičiek otvorené do neskorých večerných hodín.



Samospráva od 11. októbra na trojici cintorínov zintenzívnila vývoj kontajnerov aj zber opadaných listov a zametanie chodníkov. V rámci príprav sa vykonáva i plošné kosenie všetkých parciel pohrebísk. Vymaľovať bolo potrebné aj vstupnú bránu na centrálny cintorín z Adyho ulice, ktorú znehodnotili vandali.



„V termíne od 31. októbra do 1. novembra je zabezpečené strojné zametanie chodníkov v priestoroch centrálneho pohrebiska Lučenec, na cintorínoch budú pristavené aj ďalšie veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú vyvážané,“ doplnil Barančok. Ako dodal, obdobie Dušičiek si v okolí centrálneho cintorína vyžiada aj tradičné presmerovanie dopravy formou dopravného značenia.



Súčasťou Pamiatky zosnulých bude tiež podujatie Zlomené krídla, pietnu spomienku samospráva organizuje v spolupráci s cirkvami. Na základe prevádzkového poriadku budú cintoríny v Lučenci otvorené v dňoch 31. októbra, 1. a 2. novembra od 5.30 do 23.00 h.



Mesto Lučenec spravuje na centrálnom cintoríne a cintorínoch v mestských častiach Opatová a Malá Ves vyše 14.500 hrobových miest. Najviac, takmer 13.650, sa nachádza na centrálnom mestskom cintoríne.