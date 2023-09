Lučenec v súvislosti s chodníkovou novelou vykonáva viacero opatrení

Lučenec 6. septembra (TASR) - Mesto Lučenec v súvislosti s chodníkovou novelou, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom októbra, zabezpečuje v rámci riešenia dynamickej a statickej dopravy viacero opatrení. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"V súčasnosti parkovanie na chodníkoch v meste Lučenec v porovnaní s veľkými mestami nie je časté," skonštatovala Baboľová. Ako dodala, samospráva však napriek tomu priebežne realizuje viaceré úpravy v oblasti dopravy. Ide napríklad o zjednosmerňovanie ulíc, konkrétne L. Svobodu, Hviezdoslavovej či Rádayho ulice a časti Ulice Dr. Herza, ale tiež vyznačovanie parkovacích miest na sídliskách.



V rámci statickej dopravy v meste sa samospráva zameriava aj na vytváranie nových parkovacích miest, napríklad na Rúbanisku II, Adyho ulici či Ulici M. R. Štefánika. "Mesto Lučenec má pripravené a pripravuje aj ďalšie projekty na budovanie a rekonštrukciu parkovacích miest, ako napríklad v lokalitách Kpt. Nálepku, Ulica Nejedlého, Rúbanisko III a podobne," dodala Baboľová.



Novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje autám stáť na chodníku ani v prípade, ak na ňom zostane priestor 1,5 metra pre chodcov, vstúpila do platnosti vlani v marci. Prechodné obdobie, počas ktorého mali mestá a obce čas sa na takzvanú chodníkovú novelu pripraviť, sa končí 30. septembra.