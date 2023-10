Lučenec vyhlásil súťaž na správu a údržbu štvorice cintorínov

Lučenec 12. októbra (TASR) - Mesto Lučenec vyhlásilo verejné obstarávanie na údržbu a správu štvorice cintorínov na obdobie štyroch rokov. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti údržby a správy cintorínov na území mesta, a to konkrétne centrálneho a Kalvínskeho cintorína a cintorínov v Opatovej a Malej Vsi. Okrem správy pohrebísk a údržby plôch a chodníkov bude mať dodávateľ na starosti aj kosenie cintorínov, údržbu zelene, zber a odvoz odpadov, zimnú údržbu chodníkov či správu domov smútku.



Odhadovaná hodnota zákazky na štyri roky predstavuje približne 760.000 eur bez DPH, uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 9. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.



Na území mesta Lučenec sa nachádzajú štyri cintoríny s viac ako 14.500 hrobovými miestami. Najväčší počet hrobových miest, a to približne 13.000, sa nachádza na centrálnom mestskom cintoríne.