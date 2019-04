Mestská polícia v Lučenci v 2. polroku 2018 riešila 1196 priestupkov

Najviac priestupkov z uvedeného počtu, 556, evidovali policajti na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Lučenec 2. apríla (TASR) – Celkovo 1196 priestupkov a 468 oznámení či podnetov riešila počas druhého polroka 2018 mestská polícia (MsP) v Lučenci. V informatívnej správe o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP to uviedol jej náčelník Ján Tuček.



Najviac priestupkov z uvedeného počtu, 556, evidovali policajti na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Druhou najpočetnejšou skupinou boli priestupky proti verejnému poriadku, ktorých bolo 185. MsP tiež zaregistrovala 129 priestupkov v súvislosti so znečisťovaním verejných priestranstiev a 59 priestupkov v oblasti nakladania s odpadom.



„Z celkového počtu zistených a realizovaných priestupkov zistili 720 prípadov svojou priamou činnosťou príslušníci MsP, čo je 60,2 percenta,“ konkretizoval náčelník s tým, že občanmi bolo oznámených ďalších 403 priestupkov, teda 33,69 percenta, a kamerovým systémom bolo zistených 73 priestupkov, čo predstavuje 6,1 percenta všetkých prípadov.



Dodal tiež, že za hodnotené obdobie boli príslušníkmi MsP uložené blokové pokuty v celkovej výške 3375 eur a 31 priestupkov bolo riešených blokom na pokutu nezaplatenú na mieste v súhrnnej sume 745 eur.



„Čo sa týka lokalít najčastejšieho páchania priestupkov, je to Námestie republiky, Ulica mieru, Novohradská ulica a sídliská Rúbanisko II a III,“ dodal Tuček.