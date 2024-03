Lučenec 25. marca (TASR) - Mestské lesy Lučenec majú po takmer 20 rokoch nového konateľa. Štefana Melichera, ktorý vo funkcii doposiaľ pôsobil, vo vedení dočasne vystriedal Marek Kršiak. Samospráva na pozíciu konateľa mestských lesov vypíše výberové konanie.



Odvolaním doterajšieho a vymenovaním nového konateľa mestských lesov sa poslanci mesta zaoberali ma marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Ako vyplýva z predloženej dôvodovej správy, Melicher požiadal o uvoľnenie z funkcie z dôvodu odchodu do dôchodku. Vo vedení mestských lesov bol od konca roka 2004.



MsZ v Lučenci do vedenia mestských lesov vymenovalo Kršiaka, ktorý v spoločnosti pôsobil aj ako zástupca konateľa. Podnik bude riadiť do uskutočnenia výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti.



Mestské lesy Lučenec obhospodarujú územie s celkovou výmerou vyše 965 hektárov. Ide prevažne o listnaté lesy v oblasti Juhoslovenskej kotliny a Gemerskej pahorkatiny.